Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана

В 10 областях Казахстана на 26 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на юге области 15-18 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 18 м/с.

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на севере области порывы 18 м/с.

Ночью на западе, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На востоке Алматинской области ожидается ветер восточный порывы 18 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 26 по 28 ноября.