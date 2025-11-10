Для чего над дорогами Павлодара летают дроны

В Павлодаре сотрудники полиции используют дроны для мониторинга дорожной обстановки и профилактики ДТП, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области:

"Беспилотники патрулируют город с воздуха, фиксируя нарушения правил дорожного движения. С их помощью выявляются такие опасные правонарушения, как выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества пешеходам. По каждому факту принимаются меры".

Отмечается, что в регионе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Перевозчик", направленное на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение дисциплины среди водителей.

"Очередной рейд был направлен на пресечение нарушений среди водителей такси. Особое внимание уделено территории железнодорожного вокзала, где таксисты допускают остановку и стоянку под знаком "Остановка запрещена", – сообщил начальник административной полиции Управления полиции (УР) Павлодара Нурлан Карагужинов.

По результатам рейда выявлены водители, нарушившие правила дорожного движения. В отношении каждого составлены административные протоколы.

В областном ДП подчеркнули, что использование современных технологий, включая видеонаблюдение с воздуха, значительно повышает эффективность надзора за дорожным движением и способствует предупреждению правонарушений.

2 октября 2025 года мы писали о беспилотниках, которые запустили над дорогами Казахстана у границы с Россией. Подробнее об этом – по ссылке.