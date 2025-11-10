Фотограф из Казахстана показал магию зимних лесов и гор на пути к БАО

Пейзажный фотограф из Казахстана Даулет Арстамбеков отправился в поход на Большое Алматинское озеро (БАО) и по живописному пути устроил фотосессию. Полученные кадры мастер опубликовал на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

По его словам, зимние пейзажи почему-то всегда притягивают больше, чем зеленые луга и прочие летние виды.

"Особенно леса в снегу. У нас, к сожалению, леса в горах редкие и невысокие – последствия пожаров и ураганов. А так хочется густой лес, как в Германии. Сейчас такие можно найти разве что на севере или востоке Казахстана. Поэтому радуемся хотя бы тому, что есть". Даулет Арстамбеков

Снежные горные вершины, окутанные туманом, очаровали подписчиков фотографа.

До мурашек прекрасно!

В голове "хоа-хоа-хоа".

Кайф!

Сказка прям.

Огонь.

Какая очаровательная работа! – пишут комментаторы, сопровождая многочисленными смайликами.

6 ноября 2025 года Дмитрий Доценко также публиковал серию красивых снимков первого снега в Алматы.