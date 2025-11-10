#Народный юрист
Общество

Фотограф из Казахстана показал магию зимних лесов и гор на пути к БАО

снег, фотографии, горы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 12:06 Фото: pixabay
Пейзажный фотограф из Казахстана Даулет Арстамбеков отправился в поход на Большое Алматинское озеро (БАО) и по живописному пути устроил фотосессию. Полученные кадры мастер опубликовал на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

По его словам, зимние пейзажи почему-то всегда притягивают больше, чем зеленые луга и прочие летние виды.

"Особенно леса в снегу. У нас, к сожалению, леса в горах редкие и невысокие – последствия пожаров и ураганов. А так хочется густой лес, как в Германии. Сейчас такие можно найти разве что на севере или востоке Казахстана. Поэтому радуемся хотя бы тому, что есть".Даулет Арстамбеков

Снежные горные вершины, окутанные туманом, очаровали подписчиков фотографа.

  • До мурашек прекрасно!
  • В голове "хоа-хоа-хоа".
  • Кайф!
  • Сказка прям.
  • Огонь.
  • Какая очаровательная работа! – пишут комментаторы, сопровождая многочисленными смайликами.

6 ноября 2025 года Дмитрий Доценко также публиковал серию красивых снимков первого снега в Алматы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
