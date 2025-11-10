Фотограф из Казахстана показал магию зимних лесов и гор на пути к БАО
Пейзажный фотограф из Казахстана Даулет Арстамбеков отправился в поход на Большое Алматинское озеро (БАО) и по живописному пути устроил фотосессию. Полученные кадры мастер опубликовал на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
По его словам, зимние пейзажи почему-то всегда притягивают больше, чем зеленые луга и прочие летние виды.
"Особенно леса в снегу. У нас, к сожалению, леса в горах редкие и невысокие – последствия пожаров и ураганов. А так хочется густой лес, как в Германии. Сейчас такие можно найти разве что на севере или востоке Казахстана. Поэтому радуемся хотя бы тому, что есть".Даулет Арстамбеков
Снежные горные вершины, окутанные туманом, очаровали подписчиков фотографа.
- До мурашек прекрасно!
- В голове "хоа-хоа-хоа".
- Кайф!
- Сказка прям.
- Огонь.
- Какая очаровательная работа! – пишут комментаторы, сопровождая многочисленными смайликами.
6 ноября 2025 года Дмитрий Доценко также публиковал серию красивых снимков первого снега в Алматы.
