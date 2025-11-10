Сахарный диабет и ДЦП теперь будут лечить по ОСМС
Так, с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:
- сахарный диабет;
- детский церебральный паралич;
- системные поражения соединительной ткани;
- ревматизм.
Раннее эти заболевания входили в пакет гарантированной бесплатной медпомощи.
Кроме того, в перечень медицинских услуг, оказываемых при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению в системе ОСМС входят:
- Артериальная гипертензия
- Ишемическая болезнь сердца и др. сердечные заболевания
- Сердечная недостаточность
- Аритмии, Фибрилляция и трепетания предсердий
- Хронические заболевания нижних дыхательных путей
- Гломерулярные болезни
- Заболевания почек
- Болезни органов пищеварения
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
- Болезни мочеполовой системы
- Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.
Как пояснили в Минздраве, при этом объем медицинской помощи не сокращается — изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС.
Между тем впервые первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП, независимо от страхового статуса.
Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
В Минздраве считают, что это позволит обеспечить раннее выявление болезней и своевременное начало лечения, что является ключевым фактором сохранения здоровья.
Там отметили, что государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других.
Всего — более 11 миллионов казахстанцев.
В том числе — все пациенты с детским церебральным параличом (ДЦП), которые застрахованы за счет государства и продолжают получать медицинскую помощь бесплатно.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что обновление перечня социально значимых заболеваний — это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов.
Ранее сообщалось, что Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний. Теперь в него входят 11 заболеваний:
- Туберкулез
- ВИЧ
- Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени
- Злокачественные новообразования
- Психические, поведенческие расстройства (заболевания)
- Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)
- Орфанные заболевания
- Дегенеративные болезни нервной системы
- Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
- Эпилепсия
- Цереброваскулярные болезни (инсульты) (в течение 1 года).
