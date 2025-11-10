Сахарный диабет и ДЦП теперь будут лечить по ОСМС

Министерство здравоохранения с 1 января 2026 года изменило перечни заболеваний по ГОБМП и ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:

сахарный диабет;

детский церебральный паралич;

системные поражения соединительной ткани;

ревматизм.

Раннее эти заболевания входили в пакет гарантированной бесплатной медпомощи.

Кроме того, в перечень медицинских услуг, оказываемых при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению в системе ОСМС входят:

Артериальная гипертензия

Ишемическая болезнь сердца и др. сердечные заболевания

Сердечная недостаточность

Аритмии, Фибрилляция и трепетания предсердий

Хронические заболевания нижних дыхательных путей

Гломерулярные болезни

Заболевания почек

Болезни органов пищеварения

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Болезни мочеполовой системы

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.

Как пояснили в Минздраве, при этом объем медицинской помощи не сокращается — изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС.

Между тем впервые первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП, независимо от страхового статуса.

Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

В Минздраве считают, что это позволит обеспечить раннее выявление болезней и своевременное начало лечения, что является ключевым фактором сохранения здоровья.

Там отметили, что государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других.

Всего — более 11 миллионов казахстанцев.

В том числе — все пациенты с детским церебральным параличом (ДЦП), которые застрахованы за счет государства и продолжают получать медицинскую помощь бесплатно.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что обновление перечня социально значимых заболеваний — это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов.

Ранее сообщалось, что Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний. Теперь в него входят 11 заболеваний:

Туберкулез

ВИЧ

Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени

Злокачественные новообразования

Психические, поведенческие расстройства (заболевания)

Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)

Орфанные заболевания

Дегенеративные болезни нервной системы

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

Эпилепсия

Цереброваскулярные болезни (инсульты) (в течение 1 года).

