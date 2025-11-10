#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Право

Сахарный диабет и ДЦП теперь будут лечить по ОСМС

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 14:09 Фото: pexels
Министерство здравоохранения с 1 января 2026 года изменило перечни заболеваний по ГОБМП и ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:

  • сахарный диабет;
  • детский церебральный паралич;
  • системные поражения соединительной ткани;
  • ревматизм.

Раннее эти заболевания входили в пакет гарантированной бесплатной медпомощи.

Кроме того, в перечень медицинских услуг, оказываемых при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению в системе ОСМС входят:

  • Артериальная гипертензия
  • Ишемическая болезнь сердца и др. сердечные заболевания
  • Сердечная недостаточность
  • Аритмии, Фибрилляция и трепетания предсердий
  • Хронические заболевания нижних дыхательных путей
  • Гломерулярные болезни
  • Заболевания почек
  • Болезни органов пищеварения
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
  • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
  • Болезни мочеполовой системы
  • Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.

Как пояснили в Минздраве, при этом объем медицинской помощи не сокращается — изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС.

Между тем впервые первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП, независимо от страхового статуса.

Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

В Минздраве считают, что это позволит обеспечить раннее выявление болезней и своевременное начало лечения, что является ключевым фактором сохранения здоровья.

Там отметили, что государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других.

Всего — более 11 миллионов казахстанцев.

В том числе — все пациенты с детским церебральным параличом (ДЦП), которые застрахованы за счет государства и продолжают получать медицинскую помощь бесплатно.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что обновление перечня социально значимых заболеваний — это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов.

Ранее сообщалось, что Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний. Теперь в него входят 11 заболеваний:

  • Туберкулез
  • ВИЧ
  • Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени
  • Злокачественные новообразования
  • Психические, поведенческие расстройства (заболевания)
  • Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)
  • Орфанные заболевания
  • Дегенеративные болезни нервной системы
  • Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
  • Эпилепсия
  • Цереброваскулярные болезни (инсульты) (в течение 1 года). 

Ранее мы рассказали, какая медпомощь будет оказываться в рамках ГОБМП и ОСМС с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Кого коснутся изменения модели финансирования ОСМС в Казахстане
16:17, 27 января 2025
Кого коснутся изменения модели финансирования ОСМС в Казахстане
Минздрав разъяснил нововведения в системе ОСМС: что изменится для казахстанцев
12:52, 21 мая 2025
Минздрав разъяснил нововведения в системе ОСМС: что изменится для казахстанцев
Мониторить закуп медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому
11:34, 09 декабря 2024
Мониторить закуп медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: