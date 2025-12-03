#Казахстан в сравнении
Общество

Обрушение фасада: в медколледже Астаны откроют аудиторию памяти погибшего фельдшера

фельдшер, фасад, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 10:23 Фото: Instagram/rustemova_aliya
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря 22025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала ход следствия по поводу обрушения фасада в Астане и последующей гибели фельдшера скорой помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, пока идет следствие.

"Там больше вопросов к строительным нормам и правилам, которые были, видимо, нарушены в свое время", – сказала Альназарова.

Кроме того, она сообщила, что Минздрав инициировал открытие аудитории, посвященной погибшему фельдшеру, и памятник.

"Мы планируем открыть в медицинском колледже, где она училась, аудиторию, посвященную ее памяти. Конечно, для нас это очень сложный и трагический момент. И хотим установить, сами поднять памятник у ее изголовья", – добавила она.

8 ноября 2025 года по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя Улдана Мырзуан скончалась в больнице.

Азамат Сыздыкбаев
