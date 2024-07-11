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Жителю Астаны удалось вернуть новую квартиру за 33 млн тенге, в которой он замерзал

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 15:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астанчанин сумел вернуть деньги за новую квартиру, в которой замерзал, сообщает Zakon.kz.

Всего, по данным Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, за шесть месяцев 2024 года специалисты обеспечили возврат, обмен и замену товаров и услуг на сумму более 777,1 млн тенге. Это позволило защитить права около 10 тыс. человек.

"Житель города Астаны, приобретя квартиру, столкнулся с проблемами холодного помещения и некачественного ремонта. Обратившись в столичный Департамент торговли и защиты прав потребителей, он получил правовую помощь и консультацию по составлению досудебной претензии. В результате проделанной работы потребителю был возвращен полный объем денежных средств, равный 33 млн тенге", – привели пример в комитете.

В различных регионах потребителям также вернули значительные суммы:

  • в Алматы возвращены деньги семи потребителям на общую сумму 122,1 млн тенге;
  • в Актюбинской области, по заявлениям о невозврате средств за неоказанные туристические услуги и в результате судебных процессов 34 потребителям возвращено 60,4 млн тенге;
  • в Астане за непредоставленные услуги фитнес-центра 28 потребителям вернули 5,3 млн тенге;
  • в Мангистауской области пяти потребителям произведен возврат 2,5 млн тенге за недоставленные абонентские устройства сотовой связи;
  • в Шымкенте пяти потребителям вернули 1,5 млн тенге за некачественное обучение на онлайн-курсах;
  • в Западно-Казахстанской области по иску в защиту 15 потребителей против застройщика суд обязал исправить дефекты в доме и взыскать компенсацию морального вреда по 100 тыс. тенге каждому заявителю;
  • в Шымкенте иск в Межрайонный суд по защите прав 11 потребителей против футбольного клуба завершился медиационным соглашением на возврат 165 тыс. тенге.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли в Казахстане вернуть деньги за товар, купленный со скидкой.

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