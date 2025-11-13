В Казахстане хотят разрешить курение кальянов в кафе и ресторанах

Заместитель министра внутренних Санжар Адилов 13 ноября 2025 года рассказал, могут ли ослабить запрет по кальянам в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты сообщили, что в социальных сетях распространяется информация по поводу ослабления запрета по кальянам и вейпов. Они поинтересовались, насколько эта информация соответствует действительности.

"Действительно, обсуждение идет. Мои коллеги с Комитета административной полиции участвуют в межведомственных рабочих группах и в правительстве, и в стенах законодательного органа. Поэтому работа будет продолжена, и по результатам мы обязательно скажем о принятом решении, и более того, я думаю, будут дополнительные общественные слушания, и этот вопрос будет решен. В настоящее время в стадии проработки – административная ответственность есть", – сказал Санжар Адилов.

По его словам, обсуждаются вопросы ввоза на территорию РК, использование соответствующего оборудования, а также идет вопрос о перечне использования предметов, которые употребляются в кальянах, и также перечень в том числе и по увеселительным заведениям, по времени.

"Нет, по вейпам у нас есть запрет. Более того, недавно по инициативе депутата Нургуль Тау приняты еще дополнительные усиливающие меры, предусматривающие уголовную ответственность за сбыт, за перевозку вейпов. И по вейпам, однозначно, у нас возникла позиция по усилению уголовной ответственности и нулевая терпимость", – заявил вице-министр.

12 июня 2025 года сообщалось, что почти 900 человек наказали за курение кальяна в Астане.