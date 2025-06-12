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Происшествия

Почти 900 человек наказали за курение кальяна в Астане

Астана, рейды, полиция, кальяны , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 18:30 Фото: акимат Астаны
В Астане продолжаются масштабные рейды по борьбе с незаконной продажей и употреблением некурительных табачных изделий, передает Zakon.kz.

Проверки проходят во всех районах города. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба столичного акимата.

Сарыарка: проведено более 120 рейдов, выявлено 315 нарушений – в основном за употребление табачных смесей в неположенных местах.

Алматы: оштрафованы 45 человек, изъято около 1000 единиц насвая и снюса из 32 торговых точек.

Байконыр: проверено более 200 объектов бизнеса, выявлено 53 нарушителя.

Есиль: привлечено к ответственности 857 человек, из них 756 – за курение кальяна.

Сарайшык: оштрафовано 5 магазинов, сумма штрафов – около 500 тыс. тенге.

Нура: выявлено 6 фактов незаконной торговли, зафиксированы нарушения в 18 заведениях, сумма штрафов превысила 4 млн тенге.

Рейды по пресечению нарушений будут продолжены.

Ранее мы сообщали, что любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане.

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Асель Аукешева
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