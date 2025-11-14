Причину появления неконтролируемых свалок назвал депутат Мажилиса
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Айдарбек Ходжаназаров 14 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с отсутствием в Казахстане мусороперерабатывающих заводов, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, в стране работают только мусоросжигающие заводы.
"На сегодняшний день мусороперерабатывающие заводы – это очень громко сказано, у нас мусоросжигающие заводы. По сути, речь идет не о переработке, а просто об уничтожении мусора", – сказал Ходжаназаров.
При этом, отмечает он, далеко не весь мусор сжигается.
"Более того, не весь мусор у нас на сегодняшний день сжигается. Большая часть мусора, бытовых отходов просто закапывается, и в дальнейшем эти самые полигоны превращаются в такие хаотичные, неконтролируемые свалки", – добавил мажилисмен.
Ранее мы писали, что 80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям Казахстана.
