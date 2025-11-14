#АЭС в Казахстане
Общество

Причину появления неконтролируемых свалок назвал депутат Мажилиса

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 16:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Айдарбек Ходжаназаров 14 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с отсутствием в Казахстане мусороперерабатывающих заводов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в стране работают только мусоросжигающие заводы.

"На сегодняшний день мусороперерабатывающие заводы – это очень громко сказано, у нас мусоросжигающие заводы. По сути, речь идет не о переработке, а просто об уничтожении мусора", – сказал Ходжаназаров.

При этом, отмечает он, далеко не весь мусор сжигается.

"Более того, не весь мусор у нас на сегодняшний день сжигается. Большая часть мусора, бытовых отходов просто закапывается, и в дальнейшем эти самые полигоны превращаются в такие хаотичные, неконтролируемые свалки", – добавил мажилисмен.

Ранее мы писали, что 80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям Казахстана.

Азамат Сыздыкбаев
