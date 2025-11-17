#АЭС в Казахстане
Общество

Светофорный эксперимент на загруженном перекрестке стартовал в Алматы

перекресток, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 13:22 Фото: Telegram/AlmatyJoly
В Алматы в пилотном режиме изменена схема дорожного движения на перекрестке пр. Достык и ул. Жолдасбекова, сообщает Zakon.kz.

17 ноября 2025 года в Telegram-канале Almaty_Joly сказано, что городское Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта совместно с Управлением административной полиции скорректировали работу светофорного объекта.

"В рамках пилотного проекта введена дополнительная фаза, которая позволит повысить безопасность пешеходов и улучшить пропускную способность транспорта", – уточнили специалисты.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Также отмечено, что изменения внедрены на одном из загруженных перекрестков города для оптимизации движения и снижения аварийности.

Ранее мы рассказывали, что в Атырау запускают проект "Умные светофоры", который с помощью современных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) оптимизирует движение транспорта и пешеходов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
На перекрестке в Алматы произошли два ДТП
03:03, 12 сентября 2025
На перекрестке в Алматы произошли два ДТП
Пять автобусов изменили схемы движения в Алматы: список
09:50, 22 июля 2025
Пять автобусов изменили схемы движения в Алматы: список
Схемы движения 12 автобусных маршрутов временно изменят в Астане
10:14, 26 июля 2023
Схемы движения 12 автобусных маршрутов временно изменят в Астане
