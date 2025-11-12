В одном из городов Казахстана дороги будут контролировать "умные светофоры" с ИИ

В Атырау запускают проект "Умные светофоры", который с помощью современных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) оптимизирует движение транспорта и пешеходов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы регионального Департамента полиции (ДП), на данный момент система функционирует в тестовом режиме.

В этот период от жителей города поступают предложения и замечания, касающиеся отсутствия на отдельных перекрестках дополнительных направляющих зеленых стрелок и сигнала "зеленый плюс".

"В ближайшее время планируется установка дополнительных стрелок", – уточнили в полиции.

Также отмечается, что в городе установлено 78 светофоров: 42 – на Азиатской стороне (в том числе 3 пешеходные) и 36 – на Европейской стороне (2 из них – пешеходные).

В рамках проекта в систему загружено более 160 тысяч данных, которые обрабатываются с помощью специальных алгоритмов для оптимизации движения транспорта и пешеходов.

