Общество

Хорошую новость сообщили казахстанцам, предложившим название АЭС "Балхаш"

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 17:10 Фото: gov4c.kz
Те казахстанцы, чье предложение назвать первую атомную электростанцию (АЭС) понравилось Конкурсной комиссии, – это "Балқаш", стали победителями конкурса и получат сертификаты автора через eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 ноября 2025 года рассказали в Агентстве по атомной энергии.

"По итогам рассмотрения всех поступивших предложений утверждено наименование "Атомная электростанция "Балқаш". Название стало самым популярным вариантом среди участников, а также полностью соответствовало критериям конкурса. Члены Конкурсной комиссии единогласно поддержали данный вариант. Одновременно с этим агентство сформировало единую базу всех поступивших предложений, которая будет использоваться при выборе названий для следующих атомных объектов", – добавили в ведомстве.

В эту базу вошли креативные варианты, среди которых: Болашақ, Жарық, Қуат, Үлкен, Мойынқум, Ұлы дала, Тұран, Алаш, Тұмар, Жетісу а также названия, связанные с именами исторических личностей – Сатпаев, Абай, Кенесары, Чокин (Шафик Чокинович) и другие.

Отмечается, что 882 участника, предложившие вариант "Балқаш", в течение месяца получат электронные сертификаты автора через мобильное приложение eGov Mobile.

Агентство по атомной энергии выразило благодарность гражданам Казахстана за активное участие и вклад в выбор названия первой АЭС.

Ранее в агентстве объявили, какое название будет носить первая в Казахстане АЭС. Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан Казахстана старше 16 лет.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
