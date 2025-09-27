#АЭС в Казахстане
События

Почти 10 тысяч казахстанцев предложили название для новой АЭС за сутки

АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 10:57 Фото: pixabay
С 12:00 25 сентября до 12:00 26 сентября через приложение eGov Mobile поступило 9 945 предложений по названию первой атомной электростанции в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.

Конкурс на лучшее название АЭС стартовал 25 сентября. Опрос проводится в мобильном приложении eGov Mobile: на главной странице размещен баннер "Предложите свое название АЭС", а пользователям было разослано пуш-уведомление о старте конкурса.

Цель инициативы – выбрать название будущей станции, которое будет отражать ее историческое, культурное и национальное значение.

Принять участие может каждый житель страны. Для этого необходимо:

  • выбрать язык (казахский или русский);
  • предложить свой вариант названия;
  • при желании кратко описать его смысл;
  • подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.

Сбор предложений продлится до 23:59 ч. 10 октября 2025 года. С правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Агентства по атомной энергии и в социальных сетях ведомства.

Организаторы приглашают всех граждан страны внести свой вклад в историю энергетики и предложить название для первой АЭС в Казахстане.

26 сентября Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что вторую АЭС могут построить в области Абай.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
