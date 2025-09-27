Почти 10 тысяч казахстанцев предложили название для новой АЭС за сутки
Об этом сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.
Конкурс на лучшее название АЭС стартовал 25 сентября. Опрос проводится в мобильном приложении eGov Mobile: на главной странице размещен баннер "Предложите свое название АЭС", а пользователям было разослано пуш-уведомление о старте конкурса.
Цель инициативы – выбрать название будущей станции, которое будет отражать ее историческое, культурное и национальное значение.
Принять участие может каждый житель страны. Для этого необходимо:
- выбрать язык (казахский или русский);
- предложить свой вариант названия;
- при желании кратко описать его смысл;
- подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.
Сбор предложений продлится до 23:59 ч. 10 октября 2025 года. С правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Агентства по атомной энергии и в социальных сетях ведомства.
Организаторы приглашают всех граждан страны внести свой вклад в историю энергетики и предложить название для первой АЭС в Казахстане.
26 сентября Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что вторую АЭС могут построить в области Абай.