В СКО полиция расследует внезапную смерть 44-летнего мужчины после ФГДС
Фото: akorda.kz
В районной больнице Шал акына Северо-Казахстанской области во время проведения эндоскопического исследования скончался 44-летний пациент, сообщает Zakon.kz.
Изданию 7152.kz в Департаменте полиции СКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на объективное выяснение всех обстоятельств.
Также этот инцидент прокомментировали в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК.
Там уточнили, что после получения официальных запросов правоохранительных органов будет инициирована проверка в медицинской организации с участием независимых экспертов. Материалы передадут следствию для правовой оценки и принятия решения.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Казахстана намерено усилить контроль за качеством внедрения реформ в первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript