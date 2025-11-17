#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
524.14
607.79
6.46
Общество

В СКО полиция расследует внезапную смерть 44-летнего мужчины после ФГДС

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 20:21 Фото: akorda.kz
В районной больнице Шал акына Северо-Казахстанской области во время проведения эндоскопического исследования скончался 44-летний пациент, сообщает Zakon.kz.

Изданию 7152.kz в Департаменте полиции СКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на объективное выяснение всех обстоятельств.

Также этот инцидент прокомментировали в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК.

Там уточнили, что после получения официальных запросов правоохранительных органов будет инициирована проверка в медицинской организации с участием независимых экспертов. Материалы передадут следствию для правовой оценки и принятия решения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Казахстана намерено усилить контроль за качеством внедрения реформ в первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В полиции расследуют внезапную смерть многодетной акмолинки: она ждала седьмого ребенка
12:02, 20 октября 2024
В полиции расследуют внезапную смерть многодетной акмолинки: она ждала седьмого ребенка
Смерть комбайнера во время уборки урожая в Акмолинской области расследует полиция
06:18, 17 октября 2023
Смерть комбайнера во время уборки урожая в Акмолинской области расследует полиция
В СКО мужчина напал на полицейского
06:31, 30 сентября 2023
В СКО мужчина напал на полицейского
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: