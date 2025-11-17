В СКО полиция расследует внезапную смерть 44-летнего мужчины после ФГДС

В районной больнице Шал акына Северо-Казахстанской области во время проведения эндоскопического исследования скончался 44-летний пациент, сообщает Zakon.kz.

Изданию 7152.kz в Департаменте полиции СКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на объективное выяснение всех обстоятельств.

Также этот инцидент прокомментировали в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК.

Там уточнили, что после получения официальных запросов правоохранительных органов будет инициирована проверка в медицинской организации с участием независимых экспертов. Материалы передадут следствию для правовой оценки и принятия решения.

