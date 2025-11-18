#АЭС в Казахстане
Общество

Смерть восьми человек на трассе в ЗКО: что известно о погибших и пострадавших

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 15:28 Фото: Zakon.kz
Рабочая группа должна полностью и объективно установить обстоятельства ДТП, произошедшего в Жанакалинском районе ЗКО, передает корреспондент Zakon.kz.

17 ноября 2025 года на автодороге Чапаево – Жангала – Сайкын, недалеко от Кызылоба, столкнулись Toyota Camry и Volkswagen Sharan, после чего один из автомобилей загорелся. От полученных травм на месте погибли восемь человек, еще четверо пострадавших с различными травмами госпитализировали в Акжайыкскую районную больницу.

Как стало известно позже, жертвами аварии стали 53-летний водитель минивэна и пассажирки в возрасте 71, 65 и 63 года. В легковой машине погибли женщины в возрасте 20 и 40 лет, а также мужчины 26 и 37 лет.

Пострадавшими оказались четверо пассажиров Volkswagen Sharan – это 23-летняя девушка, 24-летний мужчина, годовалый ребенок и 13-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Они находятся под наблюдением врачей и их жизни ничего не угрожает.

"13-летний подросток из Акжайыкской ЦРБ доставлен в областную детскую многопрофильную больницу. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей теменной области. Его состояние – средней степени тяжести. Сюда же доставлена годовалая девочка. У нее аналогичные травмы, а также закрытый перелом малого вертела левой бедренной кости без смещения", – сообщили в облздраве.

23-летней девушке оказали первую медицинскую помощь в Акжайыкской районной больнице. Далее ей провели операцию по удалению селезенки. Диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытая травма брюшной полости, травма левого локтевого сустава и правого бедра. Ее состояние стабильное.

24-летний парень получил травму нижней части поясницы, травму в области левостороннего тазобедренного сустава. Пациенту назначено амбулаторное лечение, после чего его направили в областную многопрофильную детскую больницу, чтобы он мог находиться рядом со своим ребенком.

Между тем, в области создана комиссия, которая займется расследованием деталей дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в акимате ЗКО.

"Рабочая группа, созданная по поручению правительства РК, должна полностью и объективно установить обстоятельства ДТП, оказать необходимую помощь пострадавшим, провести анализ причин и обстоятельств аварии, а также обеспечить взаимодействие с компетентными органами", – отметили в акимате ЗКО.

В состав комиссии вошли прокурор области, руководители областного департамента полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям, отраслевых управлений и аким Жанакалинского района.

По факту трагической аварии возбуждено уголовное дело. Отметим, что погибшие являлись жителями сел Мукур, Жанакала, Кызылоба, Маштексай Жангалинского района и села Егиндиколь Каратобинского района.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматинской области произошла авария, в результате которой погибли два человека.

Алекса Новикова
