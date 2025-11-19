Мясо в антисанитарных условиях: в Астане выявили подпольный цех

Подпольный цех по переработке мяса в антисанитарных условиях выявили в Астане, сообщает Zakon.kz.

Полицейские изъяли из него три тонны продукции сомнительного качества и больше 40 туш скота. Необходимых ветеринарных и других разрешительных документов у хозяев не было, передает "КТК".

"Разделка животных проводилась в условиях грубой антисанитарии", – говорится в репортаже.

В ходе проверки оперативники обнаружили и конфисковали 180 мешков мясной продукции, десятки туш лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Помимо этого у организаторов изъяли все оборудование. Кроме незаконной переработки мяса, у полиции есть и другие вопросы к владельцам подпольного бизнеса.

"По данному факту проводится проверка по учетам идентификации сельскохозяйственных животных. Устанавливается происхождение скота и мясной продукции, в том числе проверяется, не являются ли они похищенными", – прокомментировал начальник отдела управления криминальной полиции ДП города Астаны Куат Алькеев.

