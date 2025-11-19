#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
521.01
603.43
6.42
Общество

Мясо в антисанитарных условиях: в Астане выявили подпольный цех

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 05:15 Фото: Zakon.kz
Подпольный цех по переработке мяса в антисанитарных условиях выявили в Астане, сообщает Zakon.kz.

Полицейские изъяли из него три тонны продукции сомнительного качества и больше 40 туш скота. Необходимых ветеринарных и других разрешительных документов у хозяев не было, передает "КТК".

"Разделка животных проводилась в условиях грубой антисанитарии", – говорится в репортаже.

В ходе проверки оперативники обнаружили и конфисковали 180 мешков мясной продукции, десятки туш лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Помимо этого у организаторов изъяли все оборудование. Кроме незаконной переработки мяса, у полиции есть и другие вопросы к владельцам подпольного бизнеса.

"По данному факту проводится проверка по учетам идентификации сельскохозяйственных животных. Устанавливается происхождение скота и мясной продукции, в том числе проверяется, не являются ли они похищенными", – прокомментировал начальник отдела управления криминальной полиции ДП города Астаны Куат Алькеев.

Недавно в Актау пресекли попытку приобрести юрты по завышенным ценам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Грязь и тяжелый запах: два подпольных цеха по переработке мяса обнаружили в Астане
15:27, 24 мая 2025
Грязь и тяжелый запах: два подпольных цеха по переработке мяса обнаружили в Астане
Мясо сомнительного происхождения продавали в Астане
21:09, 17 декабря 2024
Мясо сомнительного происхождения продавали в Астане
22 тонны изъятого мяса полицейские передали столичному приюту для животных
13:09, 25 января 2025
22 тонны изъятого мяса полицейские передали столичному приюту для животных
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: