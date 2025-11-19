Пожар в Туркестанской области: Бектенов дал ряд поручений МЧС
Олжас Бектенов напомнил, что вчера, 18 ноября, в селе Алгабас Туркестанской области произошел трагический случай.
"От имени правительства выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших. По поручению главы государства создана и работает правительственная комиссия по расследованию причин пожара. Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную и медицинскую", – отметил премьер-министр.
Между тем, по его словам, с началом отопительного сезона растет количество пожаров в жилом секторе.
"Мы эту проблему рассматривали на заседании правительства в октябре. Пока не видим изменения ситуации в лучшую сторону. Поэтому необходимо усилить профилактическую и разъяснительную работу. Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поручаю обеспечить должную координацию работы центральных и местных госорганов по вопросам предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей", – поручил глава Кабмина.
Акиматам совместно с силами МВД и МЧС поручено провести рейды и обход жилого сектора, а особенно общежитий и хостелов, домов социально уязвимых слоев населения.
Акиматам регионов также поручено усилить работу газотехнической инспекции по проведению профилактических мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию газового оборудования.
"Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем", – подчеркнул Бектенов.
Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии.