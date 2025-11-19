#АЭС в Казахстане
Общество

Пожар в Туркестанской области: Бектенов дал ряд поручений МЧС

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 09:27 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября 2025 года поручил усилить работу в части предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов напомнил, что вчера, 18 ноября, в селе Алгабас Туркестанской области произошел трагический случай.

"От имени правительства выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших. По поручению главы государства создана и работает правительственная комиссия по расследованию причин пожара. Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную и медицинскую", – отметил премьер-министр.

Между тем, по его словам, с началом отопительного сезона растет количество пожаров в жилом секторе.

"Мы эту проблему рассматривали на заседании правительства в октябре. Пока не видим изменения ситуации в лучшую сторону. Поэтому необходимо усилить профилактическую и разъяснительную работу. Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поручаю обеспечить должную координацию работы центральных и местных госорганов по вопросам предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей", – поручил глава Кабмина.

Акиматам совместно с силами МВД и МЧС поручено провести рейды и обход жилого сектора, а особенно общежитий и хостелов, домов социально уязвимых слоев населения.

Акиматам регионов также поручено усилить работу газотехнической инспекции по проведению профилактических мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию газового оборудования.

"Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем", – подчеркнул Бектенов.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
