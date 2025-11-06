Следите за руками: где заканчивается строгость и начинается насилие над ребенком

Когда ребенок кричит в супермаркете, ложка отказывается идти в рот, а домашняя тетрадь превращается в поле боя, первая мысль у усталого родителя может быть такой: "Ремень – и будет порядок". Но насколько это законно и как влияет на психику ребенка? Подробнее – в материале Zakon.kz.

Быстрый фикс, мгновенное наказание – и мир возвращается в рамки. Но правда ли, что этот вариант может починить отношения на долгий срок? Или он как пластырь на порванной мышце? Кажется, что помогает моментально, но внутри наносит вред и абсолютно не лечит.

Что делает удар с ребенком

Физическое наказание оставляет след не только на коже. Для ребенка шлепок – это сигнал, что взрослый использовал силу вместо слов. Это переводит отношения в язык страха и подчинения, а не диалога.

"Первое, что происходит с ребенком, – это нарушение его физических и психических границ. Подсознательно он делает вывод: бить можно, и то, что бьют его, – это нормально, даже если он испугался. Конечно, возникает страх, и он боится того, кто его бьет", – поясняет кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Из этого рождаются обманы и ложь. Кому-то может показаться, что это просто фантазия, но это не так. Такой ребенок будет всегда настороже, потому что его система безопасности уже нарушена.

Отсюда вытекает вполне логичный вопрос: можно ли вырастить дисциплинированного и уважительного ребенка без физических наказаний и криков?

"Думаю, что можно. Наказание – это не то же самое, что насилие. Эти два понятия важно различать. Наказанием может быть лишение чего-то, что ребенок любит. Иногда наказание может выражаться не в запрете, а в мягком ограничении. Например, если ребенок капризничает, не нужно его бить", – объяснила кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Ребенок, которого воспитывают угрозой удара, учится управлять поведением через страх и проецирует этот навык на отношения в школе, на улице и во взрослой жизни.

"В Казахстане ежедневно 76 родителей привлекают к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию", – сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Ежедневно около 395 родителей получают штрафы за то, что их дети находятся ночью вне дома. С начала года к административной ответственности привлекли более 21,8 тысячи родителей за ненадлежащее воспитание и свыше 107 тысяч за нарушение детьми комендантского часа.

Материал по теме Балерина Капучино и Тралалеро Тралала: почему современные дети не смотрят мультфильмы

Быстрая сила против долгосрочной мудрости

Физическое наказание может работать моментально, ребенок замолкает, возвращается к послушанию. Но это как держать крышку над кастрюлей. Пар снижается, но давление не решено, потому что конфорка с газом все еще горит на максимуме. Проблема чаще всего возвращается, потому что не проработаны причины поведения: усталость, голод, потребность во внимании, недостаток четких границ или просто возрастной протест.

Эффект похож на починку игрушки скотчем. Выглядит вроде лучше, и внешний вид относительно сохраняет, но как только начинаешь трогать, все разваливается.

Мы поговорили с педагогом-профориентологом Еленой Андросовой, которая рассказала нам, какие последствия могут возникнуть после регулярных физических наказаний:

"Ребенок может начать ассоциировать ошибки с опасностью, а не с возможностью научиться. В дальнейшем это приводит к избеганию ответственности, страху перед инициативой и снижению уверенности. У других может формироваться гиперконтроль и перфекционизм, желание все делать идеально", – рассказывает эксперт.

Юридическая сторона вопроса

Юристы добавляют, что физическое наказание рассматривается как форма насилия, и системы защиты ребенка все активнее вмешиваются в такие ситуации, но не для наказания родителей, а чтобы защитить ребенка и помочь семье найти другие инструменты.

"Законодательство вообще не разрешает наказывать детей физически, как бы этого не хотелось в воспитательных целях. Раньше, когда мы сами были детьми, такое встречалось сплошь и рядом, но сейчас времена изменились, и с этим необходимо считаться", – поясняет юрист Сергей Уткин.

Также юрист объяснил нам, что физическое наказание может быть и уголовно наказуемо:

"В Уголовном кодексе есть статья 109-1 (Побои – совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью), по которой можно привлечь к уголовной ответственности за любой шлепок или подзатыльник, после которого совершенно не осталось никаких следов, но от которого ребенок испытал хоть малейшую физическую боль. Если же после физического воздействия остались следы, например синяки и т.п., то привлечь могут уже по статье 108-1 УК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)". Сергей Уткин

Также в Уголовном кодексе есть статья 110 (Истязание – причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством, с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью). В данном случае уголовная ответственность может наступить даже за психические, то есть моральные страдания ребенка, когда он не испытывал физическую боль и отсутствуют следы от применения насилия.

"Если ребенок рассказал о насилии, родителям и педагогам необходимо обратиться в полицию, которая должна возбудить уголовное дело и заняться досудебным расследованием. К уголовной ответственности привлекает только суд, поэтому судья будет рассматривать все имеющиеся доказательства при установлении факта насильственных действий. Таким образом, любое физическое наказание ребенка может повлечь уголовную ответственность", – резюмирует юрист Сергей Уткин.

Материал по теме Когда молчат дети: как родителям распознать сигналы и защитить ребенка от насилия

Инструменты самоконтроля

Вместо применения силы постарайтесь моделировать контроль эмоций. Учите ребенка слову стоп и умению успокаиваться. Мы поговорили с молодой мамой двух детей Дарьей Хомяковой, которая поделилась лайфхаками воспитания:

"Я считаю, что в воспитании детей очень важны рамки, которые ставит им взрослый. Эти рамки обозначают, что можно, а что нельзя, и выходить за них ребенок не должен. Ребенок должен понимать, что это не ограничение свободы, а основа его безопасности и внутреннего спокойствия". Дарья Хомякова

Самое важное для родителя – сохранять спокойствие в любых ситуациях. Как бы ни было трудно, нужно помнить, что вы – взрослый, а ребенок остается ребенком. Если взрослый начинает нервничать, когда ребенок не слушается, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому особенно важно научиться оставаться спокойным. Если это дается тяжело, то просто остановитесь, сделайте глубокий вдох и выдох, дайте себе несколько секунд. Только потом действуйте.

"Конечно, бывают моменты, когда дети не слушаются, – это совершенно нормально. В каждой ситуации я поступаю по-разному, но главное правило у меня одно: сохранять спокойствие и говорить с ребенком. Если у ребенка истерика, разговаривать бесполезно, потому что он в этот момент не услышит. Я жду, пока эмоции улягутся, а уже потом спокойно объясняю, что произошло и что было не так", – рассказывает Дарья Хомякова.

Материал по теме Как усиливают наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию детей: всё по-взрослому

Что делать, если вы уже сорвались

Ошибки случаются – вы человек. Главное, как вы их исправляете. Педагог Елена Андросова расписала нам четкий алгоритм действий. Самое главное – не делать вид, что ничего не произошло.

Признать случившееся: "Я был(а) неправ, что тебя ударил(а). Я очень сожалею".

Не перекладывать ответственность: не "Ты меня довел", а "Я не справился со своими эмоциями".

Спросить, что чувствует ребенок, и дать ему выговориться.

Объяснить, что вы будете делать, чтобы это не повторилось.

Поддерживать контакт телесно и эмоционально.

"Так ребенок видит, что взрослый способен признавать ошибки и исправлять их – это восстанавливает доверие и учит его эмпатии и ответственности", – резюмирует Елена Андросова.

К воспитанию нужно относиться как к строительству дома, закладывать каждый кирпич постепенно, продумывая следующий шаг. Воспринимайте физическое наказание как клей и молоток: склеит трещину сейчас, но не сделает фундамент крепче. Именно от вас зависит, насколько устойчиво будет стоять этот дом.