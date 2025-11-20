#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
519.41
600.85
6.41
Общество

1,6 млрд тенге списали алматинцам по микрокредитам: раскрыты нелегальные схемы на миллиарды

представитель ДЭР Алматы Сабыргали Балгалиев, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 11:08 Фото: РСК Алматы
В Департаменте экономических расследований по городу Алматы раскрыли крупные схемы теневого микрокредитования, работавшие под видом комиссионных магазинов, аренды автомобилей и онлайн-платформ, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в городе зарегистрированы уголовные дела в отношении 14 юридических лиц и одного физического лица.

Как сообщил заместитель руководителя департамента Сабыргали Балгалиев в пресс-центре Региональной службы коммуникаций, анализ показал, что отдельные компании заключали с клиентами договоры "покупки товаров", фактически используемых как залог, повторно перепродавали имущество и взимали скрытые проценты.

"В рамках расследований в суд направлено дело в отношении шести микрофинансовых организаций (МФО). Установлено, что заемщики вынуждены были выплачивать в 3-5 раз больше полученной суммы займа, оформленного под видом гарантийных договоров", – рассказал он.

Для возмещения ущерба и пресечения деятельности нелегальных структур наложен арест на имущество на 42,6 млрд тенге, а задолженность по основному долгу граждан списана на 1,6 млрд тенге. Прокуратура Алматы также подала иск в защиту более 60 тысяч социально уязвимых граждан, ставших заемщиками МФО.

"Кроме того, прекращена деятельность ТОО "Aiken Tech", которое через сайт 7PAYda.kz нелегально выдало займов на сумму 10 млрд тенге свыше 7 тысячам человек. Выявлена и схема фиктивных пенсионных отчислений ТОО "Comfort Time", позволившая получить 140 невозвратных кредитов на сумму более 400 млн тенге", – сообщили в департаменте.

По итогам досудебных расследований инициированы поправки в законодательство, направленные на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, минимизацию рисков при кредитовании и введение института микрофинансового омбудсмена.

Между тем в Казахстане ужесточили требования по выдаче кредитов и микрозаймов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Более 4,6 млрд тенге задолжали алматинцы по налогам
12:10, 12 декабря 2023
Более 4,6 млрд тенге задолжали алматинцы по налогам
Жителей Алматы обманули на 346 млн тенге: опубликованы номера, куда им нужно обратиться
13:10, 28 марта 2025
Жителей Алматы обманули на 346 млн тенге: опубликованы номера, куда им нужно обратиться
Руководителей нефтяных компаний задержали в рамках дел о хищениях на миллиард тенге
09:39, 25 июня 2024
Руководителей нефтяных компаний задержали в рамках дел о хищениях на миллиард тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: