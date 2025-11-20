1,6 млрд тенге списали алматинцам по микрокредитам: раскрыты нелегальные схемы на миллиарды

В Департаменте экономических расследований по городу Алматы раскрыли крупные схемы теневого микрокредитования, работавшие под видом комиссионных магазинов, аренды автомобилей и онлайн-платформ, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в городе зарегистрированы уголовные дела в отношении 14 юридических лиц и одного физического лица.

Как сообщил заместитель руководителя департамента Сабыргали Балгалиев в пресс-центре Региональной службы коммуникаций, анализ показал, что отдельные компании заключали с клиентами договоры "покупки товаров", фактически используемых как залог, повторно перепродавали имущество и взимали скрытые проценты.

"В рамках расследований в суд направлено дело в отношении шести микрофинансовых организаций (МФО). Установлено, что заемщики вынуждены были выплачивать в 3-5 раз больше полученной суммы займа, оформленного под видом гарантийных договоров", – рассказал он.

Для возмещения ущерба и пресечения деятельности нелегальных структур наложен арест на имущество на 42,6 млрд тенге , а задолженность по основному долгу граждан списана на 1,6 млрд тенге. Прокуратура Алматы также подала иск в защиту более 60 тысяч социально уязвимых граждан, ставших заемщиками МФО.

"Кроме того, прекращена деятельность ТОО "Aiken Tech", которое через сайт 7PAYda.kz нелегально выдало займов на сумму 10 млрд тенге свыше 7 тысячам человек. Выявлена и схема фиктивных пенсионных отчислений ТОО "Comfort Time", позволившая получить 140 невозвратных кредитов на сумму более 400 млн тенге", – сообщили в департаменте.

По итогам досудебных расследований инициированы поправки в законодательство, направленные на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, минимизацию рисков при кредитовании и введение института микрофинансового омбудсмена.

Между тем в Казахстане ужесточили требования по выдаче кредитов и микрозаймов.