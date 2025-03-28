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Общество

Жителей Алматы обманули на 346 млн тенге: опубликованы номера, куда им нужно обратиться

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 13:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы полицейские раскрыли крупную мошенническую схему и задержали троих женщин. Об этом 28 марта 2025 года рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

В полиции уточнили, что задержанные подозреваются в серии мошеннических преступлений.

На сегодняшний день общий ущерб, нанесенный гражданам, составляет более 346 млн тенге.

По предварительным данным, злоумышленницы обманывали представителей уязвимых слоев населения, предлагая им участие в государственной жилищной программе. В результате их действий многие граждане понесли значительные финансовые потери.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". На данный момент подозреваемые арестованы, следственные действия продолжаются. Полицией принимаются меры для выявления всех пострадавших и установления дополнительных эпизодов преступной деятельности", – сообщил начальник следственного управления ДП Алматы Айбат Мурзамадиев.

Граждан, пострадавших от преступных действий указанных подозреваемых, просят позвонить по телефонам:

  • 8-708-804-17-55;
  • 8-747-181-05-74;
  • 8-777-216-17-37.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 13:10
Мошенники оформили на вас кредит: что делать

Ранее о двух фактах мошенничества, причинивших значительный ущерб потерпевшим, рассказали в полиции Мангистауской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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