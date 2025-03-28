Жителей Алматы обманули на 346 млн тенге: опубликованы номера, куда им нужно обратиться

В Алматы полицейские раскрыли крупную мошенническую схему и задержали троих женщин. Об этом 28 марта 2025 года рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

В полиции уточнили, что задержанные подозреваются в серии мошеннических преступлений.

На сегодняшний день общий ущерб, нанесенный гражданам, составляет более 346 млн тенге.

По предварительным данным, злоумышленницы обманывали представителей уязвимых слоев населения, предлагая им участие в государственной жилищной программе. В результате их действий многие граждане понесли значительные финансовые потери.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". На данный момент подозреваемые арестованы, следственные действия продолжаются. Полицией принимаются меры для выявления всех пострадавших и установления дополнительных эпизодов преступной деятельности", – сообщил начальник следственного управления ДП Алматы Айбат Мурзамадиев.

Граждан, пострадавших от преступных действий указанных подозреваемых, просят позвонить по телефонам:

8-708-804-17-55;

8-747-181-05-74;

8-777-216-17-37.

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Ранее о двух фактах мошенничества, причинивших значительный ущерб потерпевшим, рассказали в полиции Мангистауской области.