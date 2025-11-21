Трендовое "вязаное" видео создали прокуроры Мангистау

В Каракиянской прокуратуре Мангистау создали социальной ролик в актуальной трендовой обработке, сообщает Zakon.kz.

Видео разместили в TikTok-аккаунте Генеральной прокуратуры.

"Главная цель видеоролика – привлечь внимание общества к важности уплаты алиментов, а также к моральной и правовой ответственности родителей", – говорится в описании к видео.

♬ оригинальный звук – Gen_prok_kz @gen_prok_kz Прокуратура напоминает о родительском долге: социальный видеролик "Невидимая нить" Во исполнения принципа "Закон и Порядок" в рамках социально-просветительского проекта прокуратуры Мангистауской области "AI-Ақпарат" (Интеллект во благо общества) подготовлен социальный видеоролик под названием "Невидимая нить". Главная цель видеоролика — привлечь внимание общества к важности уплаты алиментов, а также к моральной и правовой ответственности родителей. Мы верим, что данная творческая форма подачи материала напомнит каждому родителю о важности исполнения своего долга перед детьми и не оставит общество равнодушным. Со стороны органов прокуратуры продолжается работа по защите интересов каждого ребёнка, а в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, принимаются меры в рамках закона. #ЗАКОНиПОРЯДОК

Как передает "Первый канал "Евразия" в своем Telegram-канале, алиментная проблема в стране растет. Сегодня долг достиг 93 млрд тенге, а у судебных исполнителей более 280 тыс. производств. Это на 29% больше, чем в прошлом году.

"И да, большинство должников – мужчины, их свыше 310 тыс. Но и женщины, увы, тоже есть среди неплательщиков", – передает телеканал.

