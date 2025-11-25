"Копенгаген" – "Кайрат": чемпионы Казахстана провели тренировку в Дании

24 ноября футболисты клуба "Кайрат" поделились кадрами первой тренировки на датском поле, сообщает Zakon.kz.

Со слов футболистов в их соцсетях, дождь и свежий воздух пошли им на пользу. "Кайратовцы" пребывают в хорошем расположении духа и готовы к встрече с местным соперником.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Встреча между "Копенгагеном" и "Кайратом" пройдет в среду, 26 ноября, на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Она начнется в 22:45 по казахстанскому времени.

За всю историю выступлений казахстанских клубов в еврокубках было два противостояния с датчанами. В 2014 году во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Кайрат" играл с "Эсбьергом". Первая игра прошла в Алматы и закончилась со счетом 1:1, когда датчане отыгрались в самой концовке. В ответном матче удача была на стороне "Эсбьерга", который выиграл со счетом 1:0, добыв путевку в следующий этап квалификации.

В 2018 году во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Астана" встретилась с "Мидтьюлландом". Дома столичные добились успеха со счетом 2:1 благодаря двум классным ударам Ласло Кляйнхайслера. В гостях "Астане" удалось удержать добытое дома преимущество – они сыграли 0:0 и прошли в следующий раунд.

Обе команды пока не имеют побед на общем этапе главного еврокубкового турнира, набрав после четырех игр по одному баллу. В турнирной таблице "Копенгаген" располагается на 33-м месте, а "Кайрат" идет следом на 34-й строчке.

Cтало известно, что в Данию отправились не только наши футболисты, но и полицейские.