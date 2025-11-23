#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.66
597.44
6.56
Общество

Медики оставили больного на улице: власти Казахстана прокомментировали ролик

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 00:09 Фото: akorda.kz
Центр по борьбе с дезинформацией Казахстана 23 ноября сообщил, что в соцсетях и некоторых онлайн-СМИ распространяется фейковое видео, в котором утверждается, что сотрудники казахстанской службы скорой помощи якобы оставили больного на улице без оказания помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации Центра, проведенный анализ ролика показал, что люди на видео не являются сотрудниками казахстанской скорой помощи:

  • На форме отсутствуют государственные и ведомственные знаки, которые являются обязательными для всех бригад скорой медицинской помощи в РК.
  • Цветовая гамма и фасон одежды не соответствуют унифицированному стандарту, действующему в Казахстане.
"В распространяемом видео авторами целенаправленно наложена аудиодорожка, усиливающая эффект присутствия и вызывающая у зрителя негативные эмоции. Использование подобных техник является характерным приемом манипуляции, направленным на формирование искаженного восприятия ситуации и повышение эмоционального давления на аудиторию. Это дополнительно подтверждает, что ролик создан не для информирования, а для усиления негатива и дискредитации экстренных служб", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что установлено, что запечатленный в ролике инцидент произошел 11 марта 2024 года в Волгограде и в тот период широко освещался в российских СМИ.

Ранее прокурор по делу Бишимбаева Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам с важным предупреждением.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Сборная Казахстана блестяще выступила на Азиатском марафоне по гребле
01:01, 24 ноября 2025
Сборная Казахстана блестяще выступила на Азиатском марафоне по гребле
Неизвестные с помощью искусственного интеллекта подставили акима Северо-Казахстанской области
10:45, 18 апреля 2025
Неизвестные с помощью искусственного интеллекта подставили акима Северо-Казахстанской области
В Казахстане появился центр по борьбе с дезинформацией
15:04, 01 августа 2025
В Казахстане появился центр по борьбе с дезинформацией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: