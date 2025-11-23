Медики оставили больного на улице: власти Казахстана прокомментировали ролик

Центр по борьбе с дезинформацией Казахстана 23 ноября сообщил, что в соцсетях и некоторых онлайн-СМИ распространяется фейковое видео, в котором утверждается, что сотрудники казахстанской службы скорой помощи якобы оставили больного на улице без оказания помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации Центра, проведенный анализ ролика показал, что люди на видео не являются сотрудниками казахстанской скорой помощи:

На форме отсутствуют государственные и ведомственные знаки, которые являются обязательными для всех бригад скорой медицинской помощи в РК.

Цветовая гамма и фасон одежды не соответствуют унифицированному стандарту, действующему в Казахстане.

"В распространяемом видео авторами целенаправленно наложена аудиодорожка, усиливающая эффект присутствия и вызывающая у зрителя негативные эмоции. Использование подобных техник является характерным приемом манипуляции, направленным на формирование искаженного восприятия ситуации и повышение эмоционального давления на аудиторию. Это дополнительно подтверждает, что ролик создан не для информирования, а для усиления негатива и дискредитации экстренных служб", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что установлено, что запечатленный в ролике инцидент произошел 11 марта 2024 года в Волгограде и в тот период широко освещался в российских СМИ.

