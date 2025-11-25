В Бурабае раскрыли мистическую историю происхождения одной из достопримечательностей

В Государственном национальном природном парке (ГНПП) "Бурабай" рассказали легенду о происхождении одной из достопримечательностей – Иманаевском ручье, расположенном в 7 километрах от села Бурабай, сообщает Zakon.kz.

Люди называют его не только ручьем, но и родником или даже водопадом. Начинается Иманаевский ручей в горах, его протяженность 8 километров. Вода ручья красивым каскадом стекает сверху и создает небольшой водопад. Он состоит из трех перепадов, общая высота которых – около 2 метров. Ручей протекает через рощу танцующих берез и впадает в озеро Боровое. Пить воду из родника не рекомендуется, так как она содержит много йода и железа.

"Когда пал Акбура – последний из древних стражей гор, земля будто замерла от тяжести его падения. Он не был просто воином: в его сердце жила сила ветров, а в душе – свет степей, что веками хранил казахский народ. Защищая тех, кто даже не знал его имени, он сражался до последнего дыхания. Когда силы покинули его, одна капля крови упала на землю, затем – слеза. Вместе они впитались в почву, и в той точке забил тонкий живой ручей. Он побежал вниз, неся в себе боль и достоинство героя, и, достигнув древнего озера, разбудил его от векового сна. Так родился Иманаевский родник. Люди говорят, что в его воде живет часть силы Акбуры и память о жертве, совершенной ради спокойствия земель, по которым кочевали поколения казахов. И если в тишине прислушаться к журчанию источника, можно услышать едва уловимый отклик – будто сама степь хранит его имя", – рассказали красивую легенду о возникновении ручья в парке "Бурабай".

