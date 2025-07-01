Введен строгий запрет: к посетителям Бурабая обратились с предупреждением

В Нацпарке "Бурабай" закрыт доступ к уникальному природному памятнику – скале Жумбактас, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим в Нацпарке 1 июля 2025 года обратились к туристам и местным жителям.

"Скала Жумбактас – уникальный природный памятник, имеющий не только эстетическую, но и культурную ценность. Восхождение на скалу строго запрещено! Это не только нарушает природоохранные правила, но и представляет опасность для жизни и здоровья. Просим соблюдать установленные ограничения и бережно относиться к природному наследию Казахстана", – сказано в сообщении.

Нарушителей этого запрета будут привлекать к административной ответственности.

При этом был опубликован видеоролик со скалой, которая изрисована вандалами.

Ранее в Нацпарке попросили туристов не оставлять в Бурабае предметов "на память": веревочек и ленточек на деревьях.

