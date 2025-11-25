С видом на улицу: прозрачный туалет появился в Астане

В Астане на улице появился прозрачный общественный туалет, что удивило и заинтересовало горожан. Zakon.kz узнал подробности об этом новшестве.

В паблике Facebook Астана – Что? Где? Когда? появились фотографии общественного санузла. В описании говорится, что он с механизмом тонировки стекла: нужно закрыть механический замок, и он сработает.

Фото: Facebook/Ерлан Сакенов

В пресс-службе акимата района Сарыарка, где установили кабинки, рассказали о них.

"Модульный туалет на пересечении улиц Кенесары и Мамбетова установлен в рамках благоустройства Арбата. Объект подключен к центральному водоснабжению и водоотведению и функционирует в круглосуточном режиме. Стоимость посещения – символический 1 тенге через QR. Кабинки выполнены из прозрачного стекла, однако при закрывании двери стены автоматически становятся матовыми, обеспечивая полную приватность. Внутри предусмотрены пеленальные столы для удобства родителей с маленькими детьми", – рассказали в акимате.

Фото: Facebook/Ерлан Сакенов

Туалет состоит из трех отдельных кабин: женской, мужской и кабины для людей с ограниченными возможностями. Его санитарная уборка проводится семь раз в день.

Фото: Facebook/Ерлан Сакенов

В ответ на опасения о том, что такие комфортные уличные помещения могут облюбовать, например, бездомные, в акимате рассказали, что поскольку санитарные работы проводят регулярно, пока таких проблем там не наблюдали.

