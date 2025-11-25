#АЭС в Казахстане
Общество

В Алматы усилили надзор за любителями выбрасывать мусор в запрещенных местах

соблюдение правопорядка в городе, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 19:38 Фото: ДП Алматы
Полиция мегаполиса усилила надзор за соблюдением правил благоустройства и принципов "нулевой терпимости" к правонарушениям. С начала 2025 года полицейские выявили более 8 тыс. нарушений, связанных с засорением города и несоблюдением правил общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции, в большинстве случаев нарушения зафиксированы в жилых дворах, на придомовых территориях, вдоль дорог и на остановочных пунктах.

Такие мелкие нарушения, как выброс мусора в неположенных местах, уничтожение или порча городского имущества, загрязнение дворов и подъездов, напрямую влияют на качество жизни горожан и общий уровень правопорядка, считают полицейские.

Начальник Управления общественной безопасности ДП Асхат Кулбаев подчеркнул важность личной ответственности каждого жителя в этом вопросе.

"Нулевая терпимость" – это не лозунг, а практический подход к поддержанию порядка. Даже небольшие правонарушения формируют чувство вседозволенности, которое со временем может привести к более серьезным нарушениям. Призываем каждого относиться к городу бережно и уважительно", – отметил глава Управления общественной безопасности ДП Алматы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 19:38
Запрещает ли закон выбрасывать габаритный мусор – мебель, электробытовые приборы: дело техники

С начала текущего года стражи порядка уже наказали горожан за 8 тысяч нарушений, связанных с засорением и нарушением правил общественного порядка. Полиция призывает соблюдать чистоту, быть внимательными к состоянию окружающей среды, уважать труд коммунальных служб и подавать позитивный пример подрастающему поколению.

Согласно статье 505 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", нарушение Правил благоустройства влечет штрафы в размере от 20 (78 640 тенге) до 100 (393 200 тенге) МРП.

"Мы высоко ценим граждан, которые проявляют активность, сообщают о нарушениях и участвуют в поддержании чистоты города. Такая позиция помогает прививать людям понимание неотвратимости ответственности и способствует формированию культуры порядка", – добавил Асхат Кулбаев.

Он добавил, что только совместными усилиями возможно сделать город чище, комфортнее и безопаснее.

Ранее стало известно о серьезных штрафах и лишениях строительных лицензий в Алматы. Кого еще из подрядчиков наказали в южной столице – в материале на сайте.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
