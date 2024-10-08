Жители Алматы отдали мошенникам более 12 млрд тенге
Фото: ДП Алматы
Глава полиции Алматы Арыстангани Заппаров на Общественном совете города рассказал, что с начала 2024 года в мегаполисе зарегистрировано более 6 тыс. мошенничеств, сообщает Zakon.kz.
В результате жителям причинен ущерб на сумму более 12 млрд тенге.
При этом, как отметил глава полиции Алматы, принимаемыми мерами удалось сократить интернет-мошенничества на 14,5%
"Проделана работа, направленная на профилактику и активизацию борьбы с преступлениями, связанными с нарушением прав интеллектуальной собственности. В целях стабилизации оперативной обстановки полицией проводится работа с населением по главным критериям. Это, в первую очередь, правовая грамотность населения, то есть доступная и понятная информационная работа на уровне СМИ, рекламных буклетов на улицах, в общественных местах, по видам и методам мошенничеств", – констатировал Арыстангани Заппаров.
Он добавил, что также проводится мониторинг новых видов мошенничества, путей их совершения и своевременного принятия мер по предупреждению.
Ранее в полиции Алматы рассказали о самых популярных схемах мошенников.
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