Жители Алматы отдали мошенникам более 12 млрд тенге

Фото: ДП Алматы

Глава полиции Алматы Арыстангани Заппаров на Общественном совете города рассказал, что с начала 2024 года в мегаполисе зарегистрировано более 6 тыс. мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

В результате жителям причинен ущерб на сумму более 12 млрд тенге. При этом, как отметил глава полиции Алматы, принимаемыми мерами удалось сократить интернет-мошенничества на 14,5% "Проделана работа, направленная на профилактику и активизацию борьбы с преступлениями, связанными с нарушением прав интеллектуальной собственности. В целях стабилизации оперативной обстановки полицией проводится работа с населением по главным критериям. Это, в первую очередь, правовая грамотность населения, то есть доступная и понятная информационная работа на уровне СМИ, рекламных буклетов на улицах, в общественных местах, по видам и методам мошенничеств", – констатировал Арыстангани Заппаров. Он добавил, что также проводится мониторинг новых видов мошенничества, путей их совершения и своевременного принятия мер по предупреждению. Ранее в полиции Алматы рассказали о самых популярных схемах мошенников. Читайте также Ашимбаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке Скляр о том, кто будет строить АЭС: Хотим создать консорциум Крупный пожар в Карагандинской области: прокуратура выступила с заявлением

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