О хищениях нефтепродуктов рассказали в МВД Казахстана

26 ноября в Министерстве внутренних дел рассказали о проводимой работе по выявлению и пресечению фактов хищения, незаконной транспортировки и контрабанды нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

В ноябре в Актюбинской области сотрудниками полиции изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и перевозкой первичного продукта нефтепереработки по поддельным документам, передает медиа-портал МВД.

"В двух регионах задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

Также в ходе проведенных обысков по местам проживания фигурантов и в офисах одного из предприятий изъяты:

около 400 тонн нефтепродуктов;

огнестрельное и газовое оружие;

финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправные операции.

В рамках другого уголовного дела проверяется деятельность компании, задействованной в канале контрабандного вывоза нефтепродуктов за рубеж. По предварительным данным, предприятием экспортирован объем свыше 30 тыс. тонн топлива на сумму порядка 8 млрд тенге.

"В октябре на одном из приграничных железнодорожных пунктов задержаны четыре вагона, принадлежащие этой компании, следовавшие в соседнее государство с 300 тоннами топлива", – говорится в сообщении.

По всем выявленным фактам проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.

Помимо этого стало известно, что начальник Департамента полиции Мангистауской области по собственной инициативе направил письмо в Министерство внутренних дел и соответствующие органы с просьбой провести проверку сведений, распространенных в анонимном письме в интернете.