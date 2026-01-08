Шымкентский НПЗ в центре скандала: полиция разоблачила масштабную схему хищения топлива

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с заявлением о пресечении схемы хищения нефтепродуктов с территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 7 января 2026 года Департамент полиции Шымкента задержал группу лиц, организовавших канал незаконного вывоза ГСМ.

В преступную схему были вовлечены работники одного из предприятий, аффилированного с нефтеперерабатывающим заводом, которые действовали в сговоре с жителями мегаполиса.

Установлены факты хранения и реализации похищенного топлива на территории нескольких баз, принадлежащих организаторам преступной схемы.

"Установленный теневой оборот денежных средств составляет свыше 1 млрд тенге. В ходе обысковых мероприятий изъята крупная сумма денег, свыше 17 тонн ГСМ, оборудование для хранения и перекачки топлива и несколько автоцистерн". Пресс-служба ДП Шымкента

Все фигуранты задержаны, проводится расследование по факту хищения в особо крупном размере.

"В рамках уголовного дела проверяется причастность к преступлению работников Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, в том числе в целях контрабанды". Пресс-служба ДП Шымкента

