События

Шымкентский НПЗ в центре скандала: полиция разоблачила масштабную схему хищения топлива

грузовики, рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 18:06 Фото: пресс-служба ДП Шымкента
Министерство внутренних дел Казахстана выступило с заявлением о пресечении схемы хищения нефтепродуктов с территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 7 января 2026 года Департамент полиции Шымкента задержал группу лиц, организовавших канал незаконного вывоза ГСМ.

В преступную схему были вовлечены работники одного из предприятий, аффилированного с нефтеперерабатывающим заводом, которые действовали в сговоре с жителями мегаполиса.

Установлены факты хранения и реализации похищенного топлива на территории нескольких баз, принадлежащих организаторам преступной схемы.

"Установленный теневой оборот денежных средств составляет свыше 1 млрд тенге. В ходе обысковых мероприятий изъята крупная сумма денег, свыше 17 тонн ГСМ, оборудование для хранения и перекачки топлива и несколько автоцистерн".Пресс-служба ДП Шымкента

Все фигуранты задержаны, проводится расследование по факту хищения в особо крупном размере.

"В рамках уголовного дела проверяется причастность к преступлению работников Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, в том числе в целях контрабанды".Пресс-служба ДП Шымкента

Ранее стало известно, что в Алматы полиция начала использовать беспилотные летательные аппараты (дроны) для повышения уровня безопасности на дорогах и в общественных местах, а также для профилактики правонарушений.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
