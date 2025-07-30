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Внутренний туризм и озеро Алаколь: как "Слышащее государство" реагирует на жалобы туристов

Внутренний туризм, озеро Алаколь, Токаев, критика Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 15:30 Фото: Zakon.kz/Лина Малахова
После массы жалоб казахстанцев о состоянии курортной зоны озера Алаколь президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять незамедлительные меры к исправлению ситуации.

Глава государства обратил особое внимание на низкий уровень готовности побережья к приему отдыхающих, подчеркнув отсутствие необходимой инфраструктуры, должного сервиса и базовых стандартов безопасности. Такой отклик – прямое отражение подхода "Слышащего государства". Концепция, которую реализуют в Казахстане, предполагает не просто реагирование на жалобы, а системную работу с обратной связью от граждан. Какова ситуация на Алаколе сейчас – в материале корреспондента Zakon.kz.

Выездная проверка: что на местах

По поручению главы государства министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в составе делегации под руководством вице-премьера Ермека Кошербаева посетил курортную зону озера как в области Жетысу, так и в области Абай. Итоги инспекции оказались неутешительными.

Выявлены серьезные проблемы: нехватка санитарных узлов, душевых, контейнеров для мусора и буйков, спасательных вышек, слабая организация водного транспорта и общее несоблюдение стандартов безопасности.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Министр туризма и спорта отметил:

"Наша главная задача – сделать отдых в Казахстане качественным и безопасным. Несмотря на рост турпотока, уровень сервиса часто не отвечает современным требованиям. Министерством уже разрабатываются поправки в закон о турдеятельности, включая внедрение обязательных стандартов".

Среди конкретных поручений уже после визита: установка на пляжах Алаколя раздевалок и душевых, организация зон активного отдыха с навесами, увеличение числа спасательных вышек, размещение схем пляжей для удобства граждан.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Рост показателей есть, но проблемы сохраняются

С момента образования области Жетысу на развитие туризма в Алакольском районе направлено 12,3 млрд тенге. Количество туристических объектов увеличилось здесь на 35,6%, их уже 270. В 2024 году регион принял 1,7 млн туристов – на 6,2% больше, чем в 2023-м. Объем туристических услуг вырос в 1,8 раза.

Однако инфраструктура не всегда поспевает за динамикой интереса казахстанцев к внутреннему туризму. Первая – почти на месте, вторая – растет. Работы по благоустройству, в том числе строительство канализационной сети и очистных сооружений, ведутся, но часть объектов пока на стадии завершения.

Для решения проблемы с электроэнергией проложена линия электропередачи между селами Акши и Бесколь, строительство завершено на 95%. Также начато строительство защитной дамбы, призванной предотвратить размыв берега Алаколя и потерю части пляжей и туробъектов.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Реакция на местах: "Работаем в режиме реального времени"

Аким Иргайтинского округа Дауренбек Мукабаев, в чьем ведении находятся курортные поселки Акши и Коктума, говорит, что нагрузка на инфраструктуру огромна.

"Жителей в Акши, например, собственно, населения, у нас около 600, а отдыхающих – десятки тысяч. Мусор вывозим несколько раз в день, но нужно больше техники и контейнеров. Сейчас прорабатываем установку мобильных санузлов на отдаленных пляжах, где техника не проедет. Вопрос установки дополнительных спасательных вышек решаем".Аким Иргайтинского округа Дауренбек Мукабаев

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Безопасность на воде обеспечивают 14 спасателей и усиленная команда, привлеченная из области. Однако проблемы остаются, и их создают… сами люди.

"Есть, например, случаи, когда граждане срезают буйковые ограждения, чтобы расширить зону катания на лодках. В таких ситуациях только совместная работа с полицией и транспортной инспекцией дает результат".Начальник Алакольского спасательного подразделения Марат Смагулов

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Что говорят туристы

Карина Нигматуллина, гостья из Алматы, замечает позитивные сдвиги.

"Стало чище на турбазах, улучшилось питание, но на пляже хаос. Катают на лодках прямо у берега, где купаются дети. Нет ни медпункта, ни достаточного числа спасательных вышек. Пьяные туристы в воде – это уже потенциальная беда".Туристка Карина Нигматуллина

Медет Мактаров из Астаны недоволен ценами и сервисом:

"Дорого, а уровень услуг не тянет. В туалет сходить – проблема, поесть негде. Продают пищу на пляже с рук при +35 – это же опасно!".

Своим лаконичным резюме поделился пользователь соцсетей Илья Ахтаров.

"Советская модель отдыха, только по ценам капиталистическим. Грязно на пляжах, люди не соблюдают элементарное правило – не мусорить и убирать за собой. Таких штрафовать надо. Пирожки, холодное пиво и жареная рыба на вынос прямо на пляже. Бани на пляжах предприниматели поставили, в водоохранной зоне. Кто им разрешил?".Пользователь соцсетей Илья Ахтаров

Такие оценки звучат не из злобы – они от желания, чтобы на любимом озере с целебной водой было действительно комфортно и безопасно отдыхать. А для чиновников услышать эти голоса – значит, сделать шаг навстречу туристу. Именно этого требует современное понимание концепции "Слышащего государства".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Контроль и новые стандарты

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев на своей недавней встрече с жителями Алакольского района подчеркнул, что, помимо строительства и инвестиций, еще один приоритет – это безопасность, чистота и организация сервиса.

"На обеспечение побережья выделены десятки единиц техники, санитарные модули, мусорные контейнеры. Приняты общие правила водопользования, определены зоны купания и выхода судов. Но этого недостаточно – необходимо взять чистоту и безопасность на особый контроль".Аким области Жетысу Бейбит Исабаев

Алаколь – не просто красивое озеро с целебной водой, а один из барометров зрелости отечественного туризма. Проблемы, обозначенные гражданами, не остались без ответа – и в этом отражается суть "Слышащего государства".

Теперь многое зависит от того, насколько эффективно будут реализованы поручения и сможет ли государство убедительно доказать: отдых в Казахстане может быть не только доступным, но и по-настоящему комфортным. А для туристов нормой должна стать дисциплина.

Озеро общее, и ответственность за порядок на воде и на суше несет не только государство и представляющие его органы, но и все отдыхающие.

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Лина Малахова
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