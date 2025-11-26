"На дороге вы не одни!": блогер из Астаны резко высказался о водителях 13, 17, 18 и 08 регионов
Своими размышлениями виртуоз-домбрист поделился на странице в Instagram.
По его словам, нарушают ПДД многие, но не так, как водители 13 (Туркестанская область), 17 (Шымкент), 18 (область Абай) и 08 (Жамбылская область) регионов.
"Я не открыл Америку. Я об этом знал. Но все же. Давайте ездить по человечески и думать не только о себе! На дороге вы не одни", – написал Лодочников.
Стоит отметить, что его публикация вызвала бурное обсуждение среди комментаторов.
Пользователи Казнета с сожалением согласились с блогером, уточнив, что у водителей нет культуры вождения.
- Ух, 09 пронесло.
- 13/17/08 ужасно водят.
- 09 – самые культурные водители.
- В Астане нет никакой солидарности на дороге. Никто не уступает, я когда пропускала – все так удивлялись, что за аттракцион невиданной щедрости. Не дай Бог не в ту полосу встать, стоишь до посинения со своим поворотником – ждешь благодетеля.
- Еще 03 обогнали по хамскому вождению.
- Надо всех в 16 регион отправлять на перевоспитание. Там быстро все правила выучат.
- У нас в Алматы как раз 01 плохо водят.
- Ошиблись с 18 регионом.
- 13 – 3 место, 08 – 2 место, 17– 1 место по хамскому вождению!
- На днях 17 регион подрезал дочери дорогу, создав тем самым аварийную ситуацию. Культура вождения напрочь отсутствует у некоторых из них. Сделали замечание, еще хамит.
- Половина Астаны не знает правил ПДД. Плюс сигналят постоянно.
- Полностью согласна с вами. За рулем более 23 лет, боюсь даже представить, как они у себя на родине ездят. Нет культуры вождения у них.
- Про 18 зря наговариваете, – поделились своим опытом жители Казахстана.
10 ноября 2025 года в правила дорожного движения внесены изменения и дополнения. Изменения вступят в силу 23 ноября 2025 года. О ключевых нововведениях рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД).