"На дороге вы не одни!": блогер из Астаны резко высказался о водителях 13, 17, 18 и 08 регионов

Известный блогер Алексей Лодочников, проживающий в Астане, эмоционально высказал мнение о наболевшем. Он записал видеообращение с просьбой к водителям о соблюдении правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Своими размышлениями виртуоз-домбрист поделился на странице в Instagram.

По его словам, нарушают ПДД многие, но не так, как водители 13 (Туркестанская область), 17 (Шымкент), 18 (область Абай) и 08 (Жамбылская область) регионов.

"Я не открыл Америку. Я об этом знал. Но все же. Давайте ездить по человечески и думать не только о себе! На дороге вы не одни", – написал Лодочников.

Стоит отметить, что его публикация вызвала бурное обсуждение среди комментаторов.

Пользователи Казнета с сожалением согласились с блогером, уточнив, что у водителей нет культуры вождения.

Ух, 09 пронесло.

13/17/08 ужасно водят.

09 – самые культурные водители.

В Астане нет никакой солидарности на дороге. Никто не уступает, я когда пропускала – все так удивлялись, что за аттракцион невиданной щедрости. Не дай Бог не в ту полосу встать, стоишь до посинения со своим поворотником – ждешь благодетеля.

Еще 03 обогнали по хамскому вождению.

Надо всех в 16 регион отправлять на перевоспитание. Там быстро все правила выучат.

У нас в Алматы как раз 01 плохо водят.

Ошиблись с 18 регионом.

13 – 3 место, 08 – 2 место, 17– 1 место по хамскому вождению!

На днях 17 регион подрезал дочери дорогу, создав тем самым аварийную ситуацию. Культура вождения напрочь отсутствует у некоторых из них. Сделали замечание, еще хамит.

Половина Астаны не знает правил ПДД. Плюс сигналят постоянно.

Полностью согласна с вами. За рулем более 23 лет, боюсь даже представить, как они у себя на родине ездят. Нет культуры вождения у них.

Про 18 зря наговариваете, – поделились своим опытом жители Казахстана.

