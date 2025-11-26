#АЭС в Казахстане
Общество

"На дороге вы не одни!": блогер из Астаны резко высказался о водителях 13, 17, 18 и 08 регионов

Правила дорожного движения РК, ПДД РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 12:09 Фото: Zakon.kz
Известный блогер Алексей Лодочников, проживающий в Астане, эмоционально высказал мнение о наболевшем. Он записал видеообращение с просьбой к водителям о соблюдении правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Своими размышлениями виртуоз-домбрист поделился на странице в Instagram.

По его словам, нарушают ПДД многие, но не так, как водители 13 (Туркестанская область), 17 (Шымкент), 18 (область Абай) и 08 (Жамбылская область) регионов.

"Я не открыл Америку. Я об этом знал. Но все же. Давайте ездить по человечески и думать не только о себе! На дороге вы не одни", – написал Лодочников.

Стоит отметить, что его публикация вызвала бурное обсуждение среди комментаторов.

Пользователи Казнета с сожалением согласились с блогером, уточнив, что у водителей нет культуры вождения.

  • Ух, 09 пронесло.
  • 13/17/08 ужасно водят.
  • 09 – самые культурные водители.
  • В Астане нет никакой солидарности на дороге. Никто не уступает, я когда пропускала – все так удивлялись, что за аттракцион невиданной щедрости. Не дай Бог не в ту полосу встать, стоишь до посинения со своим поворотником – ждешь благодетеля.
  • Еще 03 обогнали по хамскому вождению.
  • Надо всех в 16 регион отправлять на перевоспитание. Там быстро все правила выучат.
  • У нас в Алматы как раз 01 плохо водят.
  • Ошиблись с 18 регионом.
  • 13 – 3 место, 08 – 2 место, 17– 1 место по хамскому вождению!
  • На днях 17 регион подрезал дочери дорогу, создав тем самым аварийную ситуацию. Культура вождения напрочь отсутствует у некоторых из них. Сделали замечание, еще хамит.
  • Половина Астаны не знает правил ПДД. Плюс сигналят постоянно.
  • Полностью согласна с вами. За рулем более 23 лет, боюсь даже представить, как они у себя на родине ездят. Нет культуры вождения у них.
  • Про 18 зря наговариваете, – поделились своим опытом жители Казахстана.

10 ноября 2025 года в правила дорожного движения внесены изменения и дополнения. Изменения вступят в силу 23 ноября 2025 года. О ключевых нововведениях рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
