Общество

На других тоже нападают: депутаты спорят, нужно ли выделять медиков в отдельную группу защиты

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:13 Фото: akorda.kz
Мажилисмен Кайрат Балабиев на пленарном заседании палаты 26 ноября 2025 года поставил вопрос о том, насколько целесообразно выделять медицинских работников в отдельную категорию для правовой защиты, если представители других профессий также сталкиваются с агрессией, передает Zakon.kz.

Депутат Кайрат Балабиев во время обсуждения законопроекта "О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный кодекс РК" отметил, что в новых нормах выделяют медработников и водителей скорой помощи в отдельный объект правонарушений, однако поставил под сомнение, оправдано ли это, ведь агрессии подвергаются и представители других профессий.

"Как известно, агрессия в современном обществе касается не только врачей, но и водителей общественного транспорта, работников торговли и общественного питания. Другие специалисты также подвергаются нападению. Насколько целесообразно выделение медицинских специалистов в отдельную дисциплину? Также вопрос Министерству юстиции. Как оцениваете ситуацию, когда после каждого громкого случая вводится специальная законодательная база? Соответствует ли это правовым принципам?" – озвучил мажилисмен.

Депутат Асхат Аймагамбетов отметил, что этот вопрос обсуждался в рабочем комитете.

"Это важная тема. На сегодня официальная статистика показывает, что зарегистрировано 208 нападений – и это только официальные данные. А сколько еще незарегистрированных случаев? Если мы сравним опасные условия, в которых работают специалисты, то видим, что нормы ужесточены, например, в отношении егерей. Если есть представители профессий, которые особенно нуждаются в законодательной защите, то среди всех специалистов именно медработники чаще других подвергаются нападениям. По статистике, таких фактов сейчас больше, чем в отношении педагогов, библиотекарей и иных категорий. Если изучить международный опыт, подобные нормы существуют и в других странах", – озвучил парламентарий.

Вице-министр юстиции РК Лаура Мерсалимова отметила, что систематизация законодательных норм базируется на существующих правовых положениях.

"Как докладчик упоминал, подобные нормы принимаются не только после резонансных случаев. В данном случае при рассмотрении нормы бралась за основу не эмоциональная реакция на единичные эпизоды, а официальная статистика. Здесь изучены все правовые нормы и основания. Кроме того, данная статья вводится в статью 16 Уголовного кодекса. Как уже отмечалось, аналогичные специальные нормы предусмотрены для госслужащих, егерей и представителей правоохранительных органов", – дополнила она.

19 ноября 2025 года депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил, что в Казахстане планируется усилить защиту медицинских работников. Для этого предлагается внести поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение наказания за нападения на них.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
