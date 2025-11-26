#АЭС в Казахстане
Общество

Никто никому палец не ломал, а штраф – до 4 млн тенге: депутат раскритиковала новые нормы УК о медиках

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:23 Фото: Zakon.kz
Депутат Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании палаты 26 ноября 2025 года в ходе обсуждения законопроекта о защите медицинских работников объяснил причины введения столь жестких штрафных санкций, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Снежана Имашева поддержала идею защиты врачей, но выразила сомнение в обоснованности штрафов от 2 до 4 млн тенге за угрозу или неопасное насилие в их адрес.

"При этом нет никакого насилия: лишь угроза или неопасное насилие – толкнул, одернул – и сразу штраф до 4 млн или же максимально до 3 лет лишения свободы. Если угрожают двум людям, например водителям, фельдшеру или, например, врачу и водителю одновременно, то штраф уже не предусмотрен – сразу наказание в виде ограничения или лишения свободы от 3 до 7 лет. При этом фактического насилия может не быть – никто никому палец не ломал, но мы сразу устанавливаем минимальный штраф. Нам Уголовный кодекс позволяет не устанавливать нижнюю планку – до 1000 МРП или до 3000 МРП. Почему вы тут взяли такой подход? Минимум 2 млн штраф", – озвучила она.

Депутат Асхат Аймагамбетов ответил, что если посмотреть действующий Уголовный кодекс, то можно увидеть ряд статей, где предусмотрены абсолютно такие же санкции.

"Есть нормы, в которых диспозиция и санкции идентичны, за исключением одного слова – "егерь" или "медработник". Сегодня законодатель решил вопрос аналогичным образом. Мы идем по пути правового прецедента, если можно так сказать. Эти нормы уже действуют в отношении егерей и представителей власти. Если взять угрозы в отношении представителей пенитенциарной системы, то по ним, в отличие от медицинских работников, санкции еще строже: там не предусмотрен штраф, сразу лишение свободы от 2 до 5 лет, если я правильно помню. Возможно, это связано с особыми условиями их работы. То есть такие нормы существуют, и, я думаю, здесь все очевидно. Мы не случайно об этом говорим: вопрос правоприменения долго обсуждался с Генеральной прокуратурой, медицинским сообществом и следственными органами. Мы тщательно обдумывали этот шаг. Правоприменительная практика показывает, что по другим субъектам санкции еще жестче", – сказал он.

Имашева отметила, что, по статистике, всего пять нападений совершается на егерей и лишь два из них доходят до суда.

"Врачи же ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей, поэтому конфликтов с ними может быть больше. Егери работают с охотниками и браконьерами, которые носят оружие, а врачи – с пациентами, то есть с больными людьми и их родственниками, которые, как правило, не представляют угрозы. Насколько оправдано устанавливать минимальный штраф в размере от 2 млн тенге? Может быть, стоит убрать нижнюю границу и предоставить суду возможность самостоятельно определять степень наказания?" – дополнила она.

Аймагамбетов заявил, что егери носят оружие, а врач безоружен.

"Это разные условия. Если взять акима или депутата, в отношении этих категорий также предусмотрены специальные нормы, и они являются отдельным субъектом. Они, мягко говоря, не воюют сейчас, но законодатель установил такие правила. Во многих странах подобные нормы существуют. Я не говорю, что это неправильно – законодатель предусмотрел это в Уголовном кодексе по целому ряду профессий. По пенитенциарной системе ситуация иная – там есть свои особенности. Там нет штрафа или альтернативных наказаний. В нашем случае предусмотрены и общественные работы, когда человек может подметать улицы, и штраф", – продолжил Аймагамбетов.

Он заявил, что никто не дает права нападать, бить или причинять вред, независимо от обстоятельств.

"Это то, о чем говорит глава государства: закон и порядок. Мы часто приводим в пример Сингапур – нам нравится, что там можно оставить свое имущество без присмотра и царит идеальный порядок. Но этот порядок держится на неукоснительном соблюдении закона. Давайте и мы будем следовать этому принципу. Если есть претензии – обращайся в суд и решай свои вопросы. В Уголовном кодексе все эти положения уже есть. Если возникают вопросы, давайте рассмотрим остальные статьи и внесем соответствующие поправки", – сказал мажилисмен.

26 ноября 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона, которым ужесточается наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
