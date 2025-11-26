Фельдшерам скорой помощи намерены поднять зарплаты в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса 26 ноября 2025 года ответил на вопросы о жалобах фельдшеров на низкие зарплаты, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев сообщил, что на сегодняшний день рассматривается вопрос повышения зарплаты. "На этот год дополнительно выделено 5 млрд тенге для того, чтобы направить в службы скорой медпомощи, на следующий год для повышения заработной платы проводятся расчеты, дополнительно порядка еще 10 млрд тенге это потребует. Как примется соответствующее решение, мы до вас доведем", – добавил вице-министр. 10 июня 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай рассказала о планах снизить разрыв между зарплатами гражданских служащих.

