Фельдшерам скорой помощи намерены поднять зарплаты в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса 26 ноября 2025 года ответил на вопросы о жалобах фельдшеров на низкие зарплаты, передает корреспондент Zakon.kz.
Тимур Султангазиев сообщил, что на сегодняшний день рассматривается вопрос повышения зарплаты.
"На этот год дополнительно выделено 5 млрд тенге для того, чтобы направить в службы скорой медпомощи, на следующий год для повышения заработной платы проводятся расчеты, дополнительно порядка еще 10 млрд тенге это потребует. Как примется соответствующее решение, мы до вас доведем", – добавил вице-министр.
10 июня 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай рассказала о планах снизить разрыв между зарплатами гражданских служащих.
