80% казахстанской конины содержит гормоны и антибиотики – эксперт
Фото: Zakon.kz
Проректор по научной и инновационной деятельности Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина Ержан Сыргалиев 11 июня 2025 года в Мажилисе заявил о том, что 80% всей казахстанской конины содержит гормоны и антибиотики, сообщает Zakon.kz.
Он напомнил, что несколько дней назад прошел Международный день безопасности пищевой продукции. Также ученый обратил внимание, что в традиционном животноводстве при выращивании скота используется много гормонов и антибиотиков.
"Это привело к тому, что статистика по онкологическим заболеваниям в Казахстане очень высокая. Мы сейчас эту информацию, к сожалению, не поднимаем, но во время исследований мы провели анализ всех рынков Казахстана по содержанию гормонов, антибиотиков в мясе. Даже в нашем традиционном органическом мясе, которое мы называем конина, 80% содержит гормоны и антибиотики", – заявил Ержан Сыргалиев.
По его словам, необходимость активизации работ по органическому сельскому хозяйству является чрезвычайно актуальной в стране.
Ранее эксперт объяснил, почему казахстанцы едят фумигированную, а не экологически чистую чечевицу.
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