Портрет жертвы дроп-схем: кто попадает в группу риска

Оперуполномоченный по особо важным делам ДЭР по Туркестанской области Гульзия Карсыбай 27 ноября 2025 года на форуме "Уроки цифровой безопасности от АФМ" рассказала, кто чаще всего становится жертвой дроп-схем, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что цифровой прогресс открывает для казахстанцев новые возможности, но порождает и угрозы, среди которых – современные формы финансового мошенничества, так называемые дроп-схемы.

"В юридической плоскости дропов называют денежными "мулами". Но если обратиться к семантическому переводу этого слова, оно означает "жертва" и "человек, попавший в западню". Однако в английском сленге это слово переводится как "глупец", "наркокурьер" или "обманутый человек". В большинстве случаев дропы – это обычные люди, которых используют для осуществления незаконных финансовых операций. То есть они передают свои банковские карты или личные данные третьим лицам, помогая совершать противоправные денежные транзакции. К группе риска прежде всего относятся пенсионеры, иностранные мигранты, лица, не являющиеся резидентами РК, студенты в возрасте от 18 до 25 лет, а также безработные граждане", – озвучила Карсыбай.

По ее словам, особенно уязвимой категорией являются молодые люди 18-25 лет, потому что они легко могут поддаться обещаниям легкого заработка.

"Как именно действуют дропы. Первая категория – обналичиватели, которые снимают преступно полученные деньги со своей карты и передают их мошенникам. Вторая – транзитеры, переводящие деньги по реквизитам, указанным мошенниками. Третья – "сжигатели" или посредники, получающие наличные средства от других дропов, зачисляющие их на свою карту и отправляющие транзитеру. И, конечно, четвертая категория – универсалы, способные выполнять все перечисленные действия", – продолжила она.

Гульзия Карсыбай рассказала, что объявления о подобной "работе" часто размещаются на поддельных страницах, маскирующихся под популярные компании.

"Иногда такие объявления легкодоступны, поскольку уровень модерации на этих ресурсах крайне низкий. Условия работы обычно описываются очень привлекательно. Подобные предложения могут рассылаться даже тем, кто работу не ищет. Мошенники обещают частичную занятость, высокую заработную плату и онлайн-формат, хотя реальный порог входа при этом чрезвычайно низкий", – дополнила спикер.

16 сентября 2025 года вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса (УК). Теперь в Казахстане дропперов привлекают к уголовной ответственности.