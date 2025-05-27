Фельдшера избили в Астане: суд вынес приговор нападавшему

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны 27 мая признал жителя столицы виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении фельдшера скорой помощи и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, 29 января 2025 года обвиняемый К., находясь возле одного из жилых домов, в ходе возникшего конфликта нанес телесные повреждения фельдшеру С., прибывшему на вызов. Пострадавшему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, квалифицированная как вред здоровью средней тяжести.



Прокурор просил назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, потерпевший настаивал на 3 годах ограничения свободы и возмещении материального ущерба. Подсудимый вину признал полностью и раскаялся.

Суд учел смягчающие обстоятельства – признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетнего ребенка, отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате К. был признан виновным по статье 107 части 2 пункту 2 Уголовного кодекса РК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении лица, исполняющего служебные обязанности) и приговорен к условному сроку с обязательством возмещения ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Похожий инцидент произошел в Степногорске. Женщину осудили за нападение на фельдшера скорой помощи. Суд приговорил ее к 400 часам общественных работ с установлением особых требований к поведению. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 90 тыс. тенге в качестве компенсации материального ущерба и 500 тыс. тенге – морального вреда.