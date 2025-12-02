Погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 2 декабря 2025 года продолжается допрос свидетелей по делу в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, где умерла трехлетняя девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат потерпевшей стороны уточнил у врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, когда девочка первоначально должна была явиться в клинику для проведения стоматологического лечения.



"Насколько мне известно, они приходили в клинику еще в сентябре: старшая сестра лечилась под "Севораном" у другого врача – у Айданы Канатовны. В сентябре же у нее был проведен консультационный осмотр и назначено время наркоза на 18 сентября. Изначально лечение планировалось на эту дату. А потом ко мне они записались на 23-е. У меня точной информации нет, но мне сказали, что ребенок приболел. Это стало известно позже, когда мы начали детально изучать обстоятельства. Мне сообщили, что причиной отмены в сентябре была болезнь ребенка. Я не могу быть уверен в этой информации", – озвучил стоматолог.

На вопрос о частоте применения "Севорана" врач сообщил, что в тот период подобные операции проводились практически ежедневно. Он также подтвердил, что во время процедуры никаких настораживающих признаков, таких как изменение цвета кожи или слизистых, не наблюдалось – состояние пациентки, по его словам, оставалось стабильным.

Также ему был задан вопрос, сообщали ли родители о том, что девочка ранее перенесла заболевание.



"Нет, такой информации не было. Однако, согласно материалам дела, указано, что она перенесла корь, и там прямо написано в заключении независимого медицинского эксперта, врача-педиатра. В соответствии с протоколом диагностики и лечения кори у детей, одобренным объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17 мая 2024 года, протокол №205, реконвалесцентная корь с поражением нервной системы, сердца, почек, глаз, слизистой ротовой полости и пневмонией подлежит динамическому наблюдению у соответствующих специалистов, которые определяют программу реабилитации и срок диспансерного наблюдения, а снятие с учета производится после стойкого исчезновения остаточных явлений", – ответил Абубакир Тлеухан.

Он отметил, что так как у ребенка была корь, осложненная пневмонией, то ребенок должен был быть поставлен на диспансерный учет. По пневмонии наблюдение должно было осуществляться до одного года с обязательными осмотрами участкового врача на 1-й, 3-й, 6-й и 12-й месяц. То есть ребенок подлежал постановке на диспансерный учет, однако этого сделано не было.

Родители подтвердили, что ребенок не стоял на учете.

"Нам сказали, что она на учете должна стоять. Мы пролечили, все признаки кори, соответственно, ушли, и, по-моему, это было в феврале-марте. Мы пришли на лечение в октябре. Если бы один из врачей спросил, болели ли мы корью или ветрянкой, то, соответственно, мы бы эту информацию сообщили. Поскольку ребенок болел в феврале-марте, а мы пришли 30 октября, то есть через восемь месяцев после болезни, мы об этом не говорили, и вопросов нам не задавали. Нам задавали вопросы о хронических заболеваниях, но их не было. Корь и ветрянка – это не хронические заболевания", – ответила мать девочки.

Также в суде было отмечено, что, согласно представленным медицинским документам, ребенок был выписан из больницы под расписку спустя 64 дня после перенесенного заболевания.



"Насколько я помню, это было связано с тем, что мы переболели, острый период завершился, мы выздоровели, и в больницу начали поступать новые дети. Чтобы мы повторно не заразились, нас выписали", – дополнила она.

Стоматолог также сообщил, что в анкете здоровья имеется пункт "заболевания легких", в котором родители указали "нет", не отметив факт перенесенного заболевания. Он подчеркнул, что данный документ был не первым – аналогичные формы они заполняли ранее, когда в сентябре проходила лечение старшая дочь в этой же клинике. По словам врача, при наличии отметки о заболевании, возможно, мог бы быть поставлен вопрос об отмене или переносе лечения.

Сегодня, 2 декабря, в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.



25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

2 декабря 2025 года в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон.

Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.