Беременные пациентки пожаловались на отсутствие бесплатных лекарств в Актау

Беременные пациентки с диагнозом "Тромбофилия" пожаловались на то, что некоторые необходимые препараты исключены из списка бесплатных, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что у жительницы Актау диагноз "Тромбофилия". Это заболевание, при котором повышается риск образования тромбов и возможны осложнения во время беременности. Ей необходимо принимать "Клексан" или его аналоги, включая "Фраксипарин", для сохранения плода. Ранее она бесплатно получала эти лекарства в поликлинике. Сейчас же ей сообщили, что выдача препаратов прекращена.

"Нам этот препарат необходим, как воздух. Без ежедневных уколов беременность под угрозой. Лекарство в аптеках дорогое, мне придется тратить почти половину зарплаты, чтобы обеспечить себя на месяц. Хочется знать, кто и по какой причине решил лишить нас бесплатного доступа к нему", – говорит пациентка.

Медработники объяснили, что прекращение выдачи препарата связано с решением Мангистауского областного маслихата, согласно которому лекарство исключено из перечня бесплатных.

Ситуацию также прокомментировали в облздраве:

"В клиническом протоколе №177 "Тромбоэмболические осложнения в акушерстве", утвержденном Объединенной комиссией Министерства здравоохранения РК по вопросам качества медицинских услуг 31 января 2023 года, тактика лечения на амбулаторном уровне не предусмотрена. В связи с этим препараты "Эноксапарин" и "Фраксипарин" были исключены из решения Мангистауского областного маслихата от 28 августа 2020 года № 37/446 "О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", включая лекарственные средства, адаптированные лечебные продукты, медицинские изделия, при оказании бесплатного амбулаторного лечения отдельным категориям граждан Республики Казахстан, постоянно проживающим на территории Мангистауской области".

Согласно документу, последние изменения были внесены 11 июля 2025 года. Перечень дополнительного предоставления гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, предоставляемых отдельным категориям граждан РК, зарегистрированным в Мангистауской области при амбулаторном лечении бесплатно, можно посмотреть здесь.

"Приказы Министерства здравоохранения не предусматривают полное обеспечение при всех заболеваниях, поэтому разрешены аптеки", – добавили в Управлении здравоохранения.

В аптеках указанные препараты стоят от 21 тыс. до 26 тыс. тенге в зависимости от дозировки – 0,3 или 0,4 мл. В одной упаковке содержится 10 штук. Для поддержания лечения беременной женщине требуется три упаковки в месяц, что в среднем составляет более 60 тыс. тенге. За всю беременность женщине понадобится 27 упаковок, что обойдется примерно от 594 тыс. до 700 тыс. тенге.

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на заседании правительства 11 ноября 2025 года напомнил об ответственности за продажу бесплатных лекарств для пациентов в аптеках Казахстана.