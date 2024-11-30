Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьник из Абайской области благодаря олимпиаде выиграл грант на обучение в университете

Школьник победил на олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 18:21 Фото: пресс-служба УО Абайской области
Ученик 11 класса Переменовской средней школы Бородулихинского района Ержанов Әділхан одержал победу на II Республиканской сельской олимпиаде по естественно-математическому направлению. Школьник занимает первое место уже второй год подряд, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Управления образования Абайской области, Әділхан в этот раз стал обладателем гранта на обучение в Сулейман Демирель университете.

"Это достижение стало ярким примером его упорства и таланта. Әділхан активно участвует в олимпиадах и конкурсах, демонстрируя высокий уровень подготовки и стремление к развитию", – отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что 48 школьников стали призерами Президентской олимпиады по естественно-математическим предметам.

Читайте также

10-го ребенка родила жительница Шымкента
Вторая за месяц жительница Шымкента родила 10-го ребенка
Айсауле Бакытбек показала свою новорожденную дочь
Первая фотография новорожденной внучки Баян Алагузовой появилась в Казнете
штормовое предупреждение
Туман, гололед, дождь и снег: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана
Елена Беляева
Абайская область Образование 2024 год Подростки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Шер объявила о завершении карьеры из-за возраста
Знаменитая певица объявила о завершении карьеры из-за возраста
рынок в Алматы хотят снести и построить на этом месте сквер
Сквер вместо базара: алматинские торговцы не хотят покидать рабочие места
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: