Школьник из Абайской области благодаря олимпиаде выиграл грант на обучение в университете
Фото: пресс-служба УО Абайской области
Ученик 11 класса Переменовской средней школы Бородулихинского района Ержанов Әділхан одержал победу на II Республиканской сельской олимпиаде по естественно-математическому направлению. Школьник занимает первое место уже второй год подряд, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Управления образования Абайской области, Әділхан в этот раз стал обладателем гранта на обучение в Сулейман Демирель университете.
"Это достижение стало ярким примером его упорства и таланта. Әділхан активно участвует в олимпиадах и конкурсах, демонстрируя высокий уровень подготовки и стремление к развитию", – отметили в управлении.
Ранее сообщалось, что 48 школьников стали призерами Президентской олимпиады по естественно-математическим предметам.
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