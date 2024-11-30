Школьник из Абайской области благодаря олимпиаде выиграл грант на обучение в университете

Фото: пресс-служба УО Абайской области

Ученик 11 класса Переменовской средней школы Бородулихинского района Ержанов Әділхан одержал победу на II Республиканской сельской олимпиаде по естественно-математическому направлению. Школьник занимает первое место уже второй год подряд, сообщает Zakon.kz.

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