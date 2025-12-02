"Город осени" – свежее дыхание нового алматинского городского романа

Казахстанец Искандер Дана представил широкой аудитории редкую книгу про Алматы, которая стала не только ностальгией о прошлом, но и напоминанием для современников о главных ценностях, сообщает Zakon.kz.

Книга "Город осени" автора Искандера Дана, несомненно, значимое литературное событие для Казахстана. Причем не столько потому, что она вышла в российском издательстве "Эксмо", что само по себе является знаком высокого качества. Ведь все-таки выбор книги казахстанского автора для печати в самом крупнейшем издательстве говорит о многом. Не менее важно, что произведение написано в классическом жанре городского романа. На нашем рынке это редкость. Тем более строки про любимый Алматы – уже большое везение для книголюбов.

Обычно в Казахстане литература живет незаметной жизнью, ограничиваясь достаточно узким кругом – для своих. Поэтому добротный качественный городской роман хорошего европейского уровня – прорыв. И вот тут как раз очень показательно, что "Город осени" напечатан в "Эксмо". При отсутствии критериев оценки качества книги нейтральное признание со стороны, особенно если это крупнейшее издательство, выглядит престижным. Конечно, те или иные оценки у нас есть, но здесь вопрос в объективности. Наш читатель – привередливый, он воспитан или избалован, кому как нравится, на книгах из той же России и Европы. И если он изъявит желание потратить деньги на казахстанскую литературу, то, безусловно, ожидает от нее именно такое качество.

Как говорится, как бы красиво ни блестела обертка конфетки, ее содержимое важнее. И тут прочувствовать текст, понять язык автора и ощутить, близко ли тебе его творчество, – главный момент. А там: зацепила ли тебя история, дочитал ли ты книгу от корки до корки, какое послевкусие ты в себе несешь.

Все эти сомнения и вопросы отпадают, как только берешь в руки роман "Город осени". Книга увлекает богатым языком изложения. Откройте любую страницу и почувствуйте безупречное описание отдельных историй, формирующее общий эмоциональный фон, на котором происходят события. Герои рассказывают про что-то знакомое или не очень, реальное или не совсем, но делают это вкусно. Особенно про застолья в знакомых каждому старому алматинцу интерьерах, и тут, конечно, речь не про возраст. Оцените строки: "Друг мой, Арсен, давай раскроем эмоциональные зонтики, чтобы, словно от дождя, надолго защитить наши прекрасные вкусовые ощущения".

Все же главное – это не антураж, в котором разворачиваются события романа, а сама история. Сюжет про одного неудачного казахстанского журналиста держит в напряжении до последнего момента, и развязка вызывает своего рода катарсис у героя и автора. Все по классике литературы такого добротного староевропейского уровня.

Но я бы еще отметил, что герои обычные и необычные, желчные и неуверенные в себе и других, такие нетипичные казахстанцы, но типичные алматинцы из старого времени. "Слово "взрослый" вряд ли подходит старому человеку, у которого лучшие годы уже прошли, так и не успев начаться".

Показательно, что все герои из маленькой группы друзей, которые были частью этой истории, не совсем типичные казахстанцы. Они все индивидуалисты, что явно не наш отечественный выбор, по крайней мере большинства. Характеры прописаны очень ярко и весьма узнаваемо. Можно увидеть знакомого или даже себя, если ты, конечно, старый алматинец или новый, который погружается в современную реальность.

Это не рефлексия и в то же время она самая. В свое время у Орхана Памука в романе "Стамбул" было такое грустное описание уходящей эпохи старой османской столицы в новой Турции, где в ветшающих особняках османской знати под холодным ветром с Босфора грустили представители уходящей эпохи. Памук называл это хюзюн (huzun) – коллективное ощущение печали, ностальгии и меланхолии, которое связывают именно со Стамбулом, особенно когда столицу перенесли в Анкару.

"Город осени" – это практически такой наш хюзюн.

"Он думал, что прелесть и волшебство этого города больше никогда не вернутся, сохраняясь лишь в теплых беседах на кухнях, в светлых воспоминаниях и на старых снимках. И еще он думал о том, что можно сколько угодно сожалеть об уходящем городе, воспоминания о котором все чаще окрашиваются в сентиментальные и ностальгические тона. Но есть смысл в том, что город должен меняться, как необратимо меняется весь мир".

Книга Искандера Дана про Алматы, но не только в жанре ностальгии о прошлом. Более ценно, что ностальгия вплетена в ткань крепкого и интересного сюжета, что крайне редко для такой литературы. И завершить я хотел бы словами автора:

"Когда наступает осень, все меняется. С пустотой вечерних улиц приходит пустота в голове, словно картину заштриховали простым карандашом. Туман заполняет темные ямы дворов и души людей, как будто в музее выключили свет и завесили картины серой тканью. Но в любом случае и в любое время года пусть в нашем городе всем будет хорошо, тепло и уютно. Чтобы, несмотря на солнце или снег, дождь или теплый ветер, все времена года случились здесь необыкновенными, немножко взбалмошными и чуточку сентиментальными".

Автор: Султан Акимбеков