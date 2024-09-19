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Еще одну улицу перекроют в Алматы

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 14:25 Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы ограничат движение автотранспорта по участку ул. Журавлева. Об этом сегодня, 19 сентября 2024 года, рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

В компании уточнили, что движение будет ограничено по ул. Журавлева – от пр. Серкебаева до ул. Сеченова – с 06:00 20 сентября до 06:00 30 сентября.

"Движение будет перекрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 673 м, введенного в эксплуатацию с 1980 года, проходящего под проезжей частью".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Еще одну улицу перекроют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 14:25

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Как отмечается, подача горячего водоснабжения потребителям из указанного участка на период проведения реконструкции сохранена.

"Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили в ТОО "Алматинские тепловые сети", обращаясь к жителям и гостям южной столицы.

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Ранее мы писали, что в Алматы на 10 дней введут ограничения из-за пробивки пр. Абая.

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