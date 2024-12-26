Нацбанк выпустил монету с цветком

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение необычные коллекционные монеты AQ TUŃǴIYQ из серии "Флора и фауна Казахстана", ERÝLIK из серии "Обряды, национальные игры Казахстана" и ÙNDILIK TANYM из серии "Идеи мироздания", сообщает Zakon.kz.

AQ TUŃǴIYQ

AQ TUŃǴIYQ (Кувшинка белая) – редкий для Казахстана цветок, занесенный в Красную книгу. Впервые будет применена новая технология, при которой монета заполняется прозрачной эмалью, создающей эффект водной поверхности с песчаным дном и камнями.

Монеты изготовлены:

из серебра 925 пробы с применением технологии 3D, массой 100 г, диаметром 50 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 тыс. тенге, тиражом 500 штук;

из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 г, диаметром 33 мм, качеством изготовления proof-like, номиналом 500 тенге, тиражом 5 тыс. штук.

ERÝLIK

Ерулік – это казахская традиция, символизирующая сплоченность и взаимовыручку, а также гостеприимство.

Фото: nationalbank.kz

Монеты изготовлены:

из серебра 925 пробы с применением технологии интерференционного радужного покрытия, массой 24 г, диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 тыс. тенге, тиражом 1 тыс. штук;

сплава мельхиор (МН 25), массой 15 г, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 тыс. штук;

сплава нейзильбер (МНЦ 15-20), массой 11,17 г, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 100 тыс. штук.

ÙNDILIK TANYM

ÙNDILIK TANYM – вторая монета серии "Идеи мироздания", посвященной мифологическим теориям древних цивилизаций о создании мира. Образ мира на черепахе, которая стоит на слонах, символизирует устройство Вселенной в древнеиндийской космологии и часто используется для описания в эпических и мифологических текстах. Черепаха, воплощение бога Вишну, олицетворяет основу мироздания и устойчивость.

Фото: nationalbank.kz

Монеты изготовлены по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Общая масса монеты – 162,2 г, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 2 тыс. тенге, тираж изготовления – 500 штук.

Как известно, все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

17 декабря сообщалось, что Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты SHYMBULAQ из серии "Природные жемчужины Казахстана" и TULPAR из серии "Легенды и мифы кочевников".

