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Общество

Названо официальное количество этнических казахов, получивших статус кандаса

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 12:21 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставили обновленные данные по кандасам, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 29 мая релиза следует, что в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 4427 этнических казахов.

"Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 152 тыс. этнических казахов", – уточнили в пресс-службе МТСЗН РК в четверг.

По данным ведомства, прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами:

  • 45,8% – из КНР,
  • 40,9% – из Узбекистана,
  • 5,4% – из Туркменистана,
  • 3% – из Монголии,
  • 2,3% – из России,
  • 2,6% – из других стран.

По состоянию на 1 мая 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,7%, несовершеннолетние – 31,9% и пенсионеры – 8,4%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,4% имеют высшее образование, 26,8% среднее специальное образование, 53,6% общее среднее образование и 2,2% не имеют образования.

В Минтруда отметили, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:

  • Акмолинская область,
  • Абайская область,
  • Костанайская область,
  • Павлодарская область,
  • Атырауская область,
  • Западно-Казахстанская область,
  • Восточно-Казахстанская область,
  • Северо-Казахстанская область.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2309 человек. По состоянию на 1 мая 2025 года в регионы расселения переселено 765 кандасов.

Как пояснили в ведомстве, кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

  • на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 339 кандасам. В частности, 136 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем, как подчеркнули в Минтруда, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,56 млн тенге на семью.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 12:21
Утверждены новые правила постановки на учет нуждающихся в жилье, в том числе кандасов

12 мая 2025 года стало известно, что в Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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