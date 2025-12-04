#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
События

"Что за марка часов?": казахстанцы превратили пост акима в мини-форум

Асаин Байханов, аким, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:56 Фото: Instagram/asaiyn.baikhan
Аким Павлодарской области Асаин Байханов активно ведет социальные сети. Чиновник не только делится с аудиторией подробностями своей работы, но и рассказывает детали из личной жизни, сообщает Zakon.kz.

Так, 4 декабря 2025 года на странице в Threads Байханов расписал, как начинается его день.

"Я уже давно живу по определенному графику. Подъем в 05:00-05:15. Два стакана воды (0,5 л), примерно с 05:40 до 06:10 прогулка на свежем воздухе с разминкой на уличных тренажерах, растяжка. Гигиенические процедуры. А в промежутке между 06:30-07:30 я обычно читаю новости, разбираю обращения в директ Instagram, отвечаю в мессенджерах. При раннем пробуждении многое успеваешь".Асаин Байханов

В заключительной части поста аким решил пообщаться с подписчиками и спросил, во сколько начинается их день.

Стоит отметить, что казахстанцы стали делиться своими ответами и рекомендациями. А Байханов в свою очередь на каждую публикацию отвечал "сердечком".

Интересно, что большинство рассказали, что встают также рано.

  • Просыпаюсь в 05:20. Подскажите, пожалуйста, марку часов. Вопрос без подвоха, просто реально понравились.
  • Все прям как у вас, только я не аким.
  • Отбой тогда во сколько?
  • Чем старше становишься, тем меньше спишь. Мой отец также просыпается, и меня это ждет.
  • Как мне приятно читать такие посты! Я тоже больше года практикую ранние подъемы и наблюдаю очень интересные изменения за собой, – пишут другие.

2 декабря Байханов прокомментировал наказание его сестры за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии. Он подчеркнул, что все граждане равны перед правосудием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сестру акима Павлодарской области арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет
14:30, 02 декабря 2025
Сестру акима Павлодарской области арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет
"За нами куратора из КНБ закрепили" – аким рассказал о сообщениях подчиненным от его имени
13:31, 04 апреля 2024
"За нами куратора из КНБ закрепили" – аким рассказал о сообщениях подчиненным от его имени
Аким Павлодарской области обратился к землякам
13:28, 26 июля 2024
Аким Павлодарской области обратился к землякам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: