"Что за марка часов?": казахстанцы превратили пост акима в мини-форум

Аким Павлодарской области Асаин Байханов активно ведет социальные сети. Чиновник не только делится с аудиторией подробностями своей работы, но и рассказывает детали из личной жизни, сообщает Zakon.kz.

Так, 4 декабря 2025 года на странице в Threads Байханов расписал, как начинается его день.

"Я уже давно живу по определенному графику. Подъем в 05:00-05:15. Два стакана воды (0,5 л), примерно с 05:40 до 06:10 прогулка на свежем воздухе с разминкой на уличных тренажерах, растяжка. Гигиенические процедуры. А в промежутке между 06:30-07:30 я обычно читаю новости, разбираю обращения в директ Instagram, отвечаю в мессенджерах. При раннем пробуждении многое успеваешь". Асаин Байханов

В заключительной части поста аким решил пообщаться с подписчиками и спросил, во сколько начинается их день.

Стоит отметить, что казахстанцы стали делиться своими ответами и рекомендациями. А Байханов в свою очередь на каждую публикацию отвечал "сердечком".

Интересно, что большинство рассказали, что встают также рано.

Просыпаюсь в 05:20. Подскажите, пожалуйста, марку часов. Вопрос без подвоха, просто реально понравились.

Все прям как у вас, только я не аким.

Отбой тогда во сколько?

Чем старше становишься, тем меньше спишь. Мой отец также просыпается, и меня это ждет.

Как мне приятно читать такие посты! Я тоже больше года практикую ранние подъемы и наблюдаю очень интересные изменения за собой, – пишут другие.

2 декабря Байханов прокомментировал наказание его сестры за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии. Он подчеркнул, что все граждане равны перед правосудием.