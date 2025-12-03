#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Общество

Кто и как может получить жилищную помощь в Казахстане

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 13:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Государство обновило правила жилищной помощи, теперь все прозрачно и доступно онлайн. Об этом сегодня, 3 декабря 2025 года, заявили в Министерстве промышленности и строительства (МПС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что жилищная помощь – это государственная выплата для малообеспеченных граждан и семей в Казахстане.

"Она компенсирует часть расходов на жилье, коммунальные услуги и аренду жилья из государственного жилищного фонда", – пояснили в пресс-службе МПС РК в среду.

Цель государства – поддержка социально уязвимых граждан с обеспечением прозрачности через цифровизацию.

Как получить помощь в 2025 году:

  • Подача заявления возможна онлайн на портале egov.kz или лично в ЦОН.
  • Ключевые сведения (наличие недвижимости, регистрация, доходы, банковский счет) проверяются через запросы в госорганы.
  • Для регистрации заявки требуется согласие всех совершеннолетних членов семьи.
  • В АИС "Социальная помощь" создается нормативный расчет с учетом лимитов, что ускоряет процесс решения.

Кто имеет право:

  • Малообеспеченные семьи с доходом ниже установленного порога, у которых расходы на жилье и коммунальные услуги превышают допустимую долю совокупного дохода (от 5% до 10%, устанавливается маслихатами).
  • Помощь предоставляется только на единственное жилье (свое или арендованное из госфонда).
  • Доход семьи учитывается за квартал, предшествующий обращению, включая зарплату, пособия, алименты, доход от бизнеса, аренды, ценных бумаг и дарения.

Необходимые документы:

  • Удостоверение личности.
  • Квитанции за коммунальные услуги, содержание жилья и капитальный ремонт.
  • Договор или квитанции за услуги связи.
  • Документ об аренде из госфонда (если есть).
  • Номер банковского счета (IBAN).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 13:41
Жилищную помощь будут рассчитывать по-новому в Казахстане

Изменения в Правила предоставления жилищной помощи были внесены приказом министра промышленности и строительства от 19 ноября 2025 года. Отмечалось, что документ вводится в действие со 2 декабря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жилищная помощь: кому полагается и как получить
11:26, 15 декабря 2023
Жилищная помощь: кому полагается и как получить
Жилищную помощь будут рассчитывать по-новому в Казахстане
09:38, 01 августа 2025
Жилищную помощь будут рассчитывать по-новому в Казахстане
Предоставление жилищной помощи: внесены изменения в правила
09:57, 24 ноября 2025
Предоставление жилищной помощи: внесены изменения в правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: