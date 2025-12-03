Кто и как может получить жилищную помощь в Казахстане

Государство обновило правила жилищной помощи, теперь все прозрачно и доступно онлайн. Об этом сегодня, 3 декабря 2025 года, заявили в Министерстве промышленности и строительства (МПС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что жилищная помощь – это государственная выплата для малообеспеченных граждан и семей в Казахстане.

"Она компенсирует часть расходов на жилье, коммунальные услуги и аренду жилья из государственного жилищного фонда", – пояснили в пресс-службе МПС РК в среду.

Цель государства – поддержка социально уязвимых граждан с обеспечением прозрачности через цифровизацию.

Как получить помощь в 2025 году:

Подача заявления возможна онлайн на портале egov.kz или лично в ЦОН.

Ключевые сведения (наличие недвижимости, регистрация, доходы, банковский счет) проверяются через запросы в госорганы.

Для регистрации заявки требуется согласие всех совершеннолетних членов семьи.

В АИС "Социальная помощь" создается нормативный расчет с учетом лимитов, что ускоряет процесс решения.

Кто имеет право:

Малообеспеченные семьи с доходом ниже установленного порога, у которых расходы на жилье и коммунальные услуги превышают допустимую долю совокупного дохода (от 5% до 10%, устанавливается маслихатами).

Помощь предоставляется только на единственное жилье (свое или арендованное из госфонда).

Доход семьи учитывается за квартал, предшествующий обращению, включая зарплату, пособия, алименты, доход от бизнеса, аренды, ценных бумаг и дарения.

Необходимые документы:

Удостоверение личности.

Квитанции за коммунальные услуги, содержание жилья и капитальный ремонт.

Договор или квитанции за услуги связи.

Документ об аренде из госфонда (если есть).

Номер банковского счета (IBAN).

Изменения в Правила предоставления жилищной помощи были внесены приказом министра промышленности и строительства от 19 ноября 2025 года. Отмечалось, что документ вводится в действие со 2 декабря.