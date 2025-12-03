Кто и как может получить жилищную помощь в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Государство обновило правила жилищной помощи, теперь все прозрачно и доступно онлайн. Об этом сегодня, 3 декабря 2025 года, заявили в Министерстве промышленности и строительства (МПС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве напомнили, что жилищная помощь – это государственная выплата для малообеспеченных граждан и семей в Казахстане.
"Она компенсирует часть расходов на жилье, коммунальные услуги и аренду жилья из государственного жилищного фонда", – пояснили в пресс-службе МПС РК в среду.
Цель государства – поддержка социально уязвимых граждан с обеспечением прозрачности через цифровизацию.
Как получить помощь в 2025 году:
- Подача заявления возможна онлайн на портале egov.kz или лично в ЦОН.
- Ключевые сведения (наличие недвижимости, регистрация, доходы, банковский счет) проверяются через запросы в госорганы.
- Для регистрации заявки требуется согласие всех совершеннолетних членов семьи.
- В АИС "Социальная помощь" создается нормативный расчет с учетом лимитов, что ускоряет процесс решения.
Кто имеет право:
- Малообеспеченные семьи с доходом ниже установленного порога, у которых расходы на жилье и коммунальные услуги превышают допустимую долю совокупного дохода (от 5% до 10%, устанавливается маслихатами).
- Помощь предоставляется только на единственное жилье (свое или арендованное из госфонда).
- Доход семьи учитывается за квартал, предшествующий обращению, включая зарплату, пособия, алименты, доход от бизнеса, аренды, ценных бумаг и дарения.
Необходимые документы:
- Удостоверение личности.
- Квитанции за коммунальные услуги, содержание жилья и капитальный ремонт.
- Договор или квитанции за услуги связи.
- Документ об аренде из госфонда (если есть).
- Номер банковского счета (IBAN).
Материал по теме
Жилищную помощь будут рассчитывать по-новому в Казахстане
Изменения в Правила предоставления жилищной помощи были внесены приказом министра промышленности и строительства от 19 ноября 2025 года. Отмечалось, что документ вводится в действие со 2 декабря.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript