Общество

Обрушение фасада в Астане: в чем могут обвинить подозреваемых

жк, фасад, обрушение, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 13:57 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра Игорь Лепеха 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал дело по обрушению фасада одного из столичных ЖК, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в Астане 8 ноября.

"Мы всем дадим правовую оценку. Дело возбуждено, мы разберемся, кто виноват. Сейчас следствие разбирается", – сказал Лепеха.

Журналисты также попросили назвать статьи, по которым расследуется дело.

"В отношении застройщиков – по факту эксплуатации. По статьям – посмотрим, "непредоставление услуг, отвечающих требованиям безопасности" и по факту застройки", – добавил замминистра.

8 ноября 2025 года по пр. Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан скончалась в больнице.

Азамат Сыздыкбаев
