Праворульные авто вне закона: таксисты в ожидании, а некоторые пытаются быстро продать машину

Новость о том, что с 1 января 2025 года праворульные машины будут запрещены в службах такси, напугало их владельцев. Многие теперь не знают, что делать с такими машинами – продавать или менять. Другие и вовсе уверены, что вводимые новшества никак не изменят ситуацию, сообщает Zakon.kz.

История вопроса

20 августа 2024 года на брифинге в правительстве министр транспорта Марат Карабаев рассказал, что водителям популярных сервисов по перевозке пассажиров запретят работать на праворульных машинах.

По его мнению, праворульные автомобили, которые также были переделаны в леворульные, несут немалую опасность. Он уточнил, что в основном ДТП происходят с водителями, которые занимаются перевозками. И зачастую они осуществляют поездки на праворульных машинах, которые были переделаны.

Например, 17 августа 2024 года водитель автомобиля Toyota Alfard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции. Погибли шесть человек.

Таксисты в ожидании

Подсчитать количество авто с правым рулем, например, в Костанайской области, можно. По официальным данным, их 517. Но приграничный регион притягивает транзитный транспорт. Через границу с Россией гоняет немало авто с российским учетом или номерами других областей Казахстана.

Увы, ни в Департаменте госдоходов, ни в Департаменте полиции не смогли предоставить данные по числу машин такси. Тем более праворульных. Первым не важны технические характеристики авто, а вторым – добропорядочность водителей в качестве налогоплательщиков.

"Мы, как пограничная служба, проверяем водителей. Но в рамках имеющейся компетенции. Если есть права, документы на машину, то мы обязаны пропустить. Законность работы водителя как перевозчика пассажиров проверяет транспортная инспекция. Несколько человек остановили, составили протоколы. Сейчас одно из дел направили в суд", – отметил старший консультант департамента пограничной службы КНБ РК по Костанайской области Омирбек Куатов.

Легальные перевозчики отмечают, что это скорее разовая акция, чем сложившаяся практика. У каждого вовлеченного в процесс госоргана, помимо борьбы с нелегалами, существует множество других функций. А отработать схему взаимодействия пока не получается.

Проблема во многом кроется в отсутствии единой базы данных. Так, таксисты уведомляют акиматы о начале работы по месту регистрации. Единого реестра по области или Казахстану нет.

Да и немалое количество водителей такси работает от случая к случаю. То есть ИП открыли далеко не все. Договоры ГПХ или трудовые договоры имеет и того меньше людей. Особенно это касается тех, кто совершает международные или междугородние рейсы. Свидетельство тому – аварии со смертельным исходом. Порой выясняется, что пострадавшие пассажиры, оказывается, были знакомыми или родственниками водителя. А порой просто случайными попутчиками. Итог? Ни страховки, ни компенсации.

Владелец одного из костанайских официальных такси отметил, что с приходом на рынок агрегаторов порядка стало меньше. Его коллеги по бизнесу признают, что водители, даже лишенные прав, оформляют документы на родственников и продолжают заниматься извозом. И нет судебной практики изъятия авто у злостных таксистов-нарушителей, хотя такое наказание предусмотрено законом.

"У нас перед сменой есть обязательный медосмотр, есть требования к техническому состоянию машины. В приложениях же кликнул кнопку "свободен" и поехал. Ограничение дальности поездок, а также правого руля, в такси вряд ли что-то изменит. Микроавтобусы в принципе запрещены на международных пассажирских рейсах, но они ездят. Каждый день. Считаю, надо просто начать наказывать по всей строгости", – отметил предприниматель.

С его мнением согласны руководители крупных автопарков Костанайской области, а также директоры автостанций. Физические адреса официальных автостанций открыто используют те самые нелегалы под видом регулярных перевозчиков, чтобы забрать пассажиров для поездки в другую область или страну.

Стоит отметить, что сегодня многие страны постепенно отказываются от праворульного движения в целях безопасности, кроме того, вводят штраф на использование таких машин и изымают транспортное средство у владельца, нарушающего закон. Такая практика имеется в Израиле, Таджикистане, Прибалтике, Азербайджане и Конго.



Что касается Казахстана, то запрет на регистрацию праворульных автомобилей, за исключением их эксплуатации, берет свое начало еще с 2007 года. При легализации иностранных машин исключением стали те, кто пересек границу до 1 сентября 2022 года. А вот в мае 2022 года им было разрешено вставать на казахстанский учет.



Кызылординская область

В Кызылординской области на сегодня зарегистрировано 1195 праворульных машин. После запрета на их использование своего заработка лишатся и те, кто на них работает, и те, кто завозит их в Казахстан.

Еще 10 лет назад кызылординец Данияр Баймаханов нашел себе доходный бизнес – по просьбе знакомых стал перегонять автомобили из России. Ездил в Краснодар, Сочи и привозил на заказ иностранные авто. Среди них большей популярностью пользовались праворульные модели.

"В то время люди охотно их зазывали, так как по цене эти модели были дешевле других и хорошего качества. Одно время был бум, я привозил по 3-4 авто в месяц. Потом народ хотел машины из Грузии и Армении, и я стал ездить туда. Оказалось, что на этих рынках в основном все машины были битыми из Америки. То есть их ремонтировали, чинили, делали как новые и продавали на грузинском авторынке в Рустави. Если это была праворульная машина, то ее тут же могли переделать в леворульную. За этими машинами приезжали и приезжают до сих пор покупатели со всего СНГ", – говорит Данияр Баймаханов.

Бизнес на праворульных машинах Данияр приостановил с началом пандемии коронавируса в Казахстане. Сейчас есть желающие купить их, но то, что могут запретить их в Казахстане, вызывает у них опасение. Но, как рассказывает Данияр, простому покупателю выгодны авто с правым расположением руля. Недавно он сам ходил по автосалонам Кызылорды и смотрел цены на леворульные машины. Новые, китайского производства, почти все шли по цене от 10 млн тенге. Праворульную же можно купить намного дешевле, даже с учетом таможенных платежей и оплаты утильсбора.

"Находятся те, кто критикует эти праворульные авто, но поклонников у них больше. Имею в виду, если речь идет о японских, а не о других автомобилях. Ведь их выпускали для внутреннего рынка, а японцы для себя не выпустят некачественную продукцию. Поэтому их авто прослужат еще многие годы своему хозяину, главное – поддерживать техническое состояние автомобиля и не нарушать правила дорожного движения. Ведь все аварии, крупные и мелкие, происходят только по этим причинам – техническая неисправность, нарушение правил дорожного движения и пьяный водитель за рулем", – рассказывает Данияр.

Еще одно требование, которое хотят внедрить в Казахстане, – запретить такси курсировать между городами, если расстояние будет больше 50 км. Правда, позже об этой инициативе в профильном ведомстве вспоминать не стали. Но казахстанцы не поддерживают и эту идею.

Вот что говорит водитель с 20-летним стажем Асхат Турманов.

"Я живу в районном центре Теренозек. От Кызылорды это в 40 минутах езды и расстояние больше 50 км. Многие из моих земляков едут в Кызылорду на работу, а вечером возвращаются назад. Есть те, кто даже учителем работает в Кызылорде. Многие студенты тоже учатся в Кызылорде и каждый день ездят туда и обратно. Им так выгоднее, ведь в Кызылорде придется снимать жилье. Это дороже, чем каждый день ездить на такси домой. Поэтому запрет станет неудобным и невыгодным делом. Им что, бросать работу или учебу? Как ездить из областного центра в районный и из одного аула в другой? Ведь у нас расстояния между районами очень большие. Конечно же, есть рейсовые автобусы, но они идут медленнее, а люди сейчас выбирают комфорт, поэтому едут в такси, чтобы прокатиться с ветерком", – рассказывает Асхат.

Водитель сетует на то, что сейчас многих его коллег считают безответственными, мол, они только гоняются за прибылью, работают без сна и отдыха, не ремонтируют вовремя свои авто. Есть такие беспечные, но, по мнению Асхата, их единицы.

"Ведь люди сами себе не враги, кому хочется попасть в аварию, лишиться жизни или сесть в тюрьму?" – делится он.

Автолюбитель отмечает, что ужесточение требований к таксистам лишит их постоянного заработка. А значит, и безработных в стране станет больше, поскольку купить авто с левым рулем и еще более-менее свежую сейчас для многих не по карману.

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Пока таксисты по всей стране, чьи машины не подходят по стандарту, замерли в ожидании новостей от чиновников, а сельчане, которые вынуждены ежедневно курсировать из одного аула в другой или ездить на работу в большие города, уже ищут других частников, которых запрет никак не коснется.