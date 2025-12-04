#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

В каких городах Казахстана лучше не выходить на улицу 4 декабря: список и причина

Фото: pexels
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня ожидаются в пяти городах Казахстана. Об этом проинформировали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из информации, опубликованной на сайте гидрометцентра, следует, что:

"4 декабря 2025 года в городах Актобе, Алматы, Атырау, Жезказгане, ночью в городе Костанае ожидаются неблагоприятные метеорологические условия".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

В Астане – снег, в Алматы и Шымкенте – дожди и тепло до +11°С: прогноз погоды на 4-6 декабря

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 4 декабря 2025 года из-за сложных погодных условий. В каких именно регионах Казахстана, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
